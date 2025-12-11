Rijetko morsko biće isplivalo u Škotskoj

Škotski kupači ostali su zatečeni kada je na lokalnu plažu isplivala rijetka hobotnica sa sedam pipaka. Ovo stvorenje, poznato i kao septopus, pronađeno je u fragmentima duž estuara Itan blizu Nacionalnog rezervata prirode Forvi, Njuburg, Aberdinšir.

Zbog svoje impresivne veličine, samo pipci su mu dugi oko 50 centimetara, a istraživači vjeruju da je riječ o ženskoj jedinki.

Doktor Loren Smit, morski biolog iz istraživačke organizacije Saltwater Life, opisala je nalaz kao "izvanredan", ali je dodala da je način na koji je stvorenje dospjelo do obale "mala misterija".

Moguće je da su nesrećni primjerak napali gladni kitovi prije nego što su njegovi ostaci isprani duž obale.

"Možda je upecana i odbačena nazad ili ju je napao kit", rekla je za Dejli mejl.

"Ili je nekako dospjela u plitke vode, dezorijentisala se i postala plijen."

Dijelovi su poslati u različite laboratorije i muzeje.

"Veoma je rijetko raditi sa ovom vrstom, pa su svi uzbuđeni," dodala je Smit.

Ona je saznala za ostatke kada joj je prijatelj poslao fotografije koje su se širile internetom nakon što su kupači primijetili stvorenje 30. novembra.

Posljednji "nedostajući dio" tijela isplivao je na obalu u četvrtak, 4. decembra.

"Svi dijelovi i fotografije potiču od iste jedinke," rekla je Smit.

Fotografije i mjerenja napravljena na licu mjesta brzo su isključila mogućnost da je riječ o nekoj od domaćih vrsta hobotnica iz Škotske.

U početku se mislilo da su ostaci možda džinovske lignje (Architeuthis dux), vrste sa nekoliko istorijskih nalaza u Aberdinširu, uključujući i Newburgh 1998. godine.

Međutim, nedostatak karakterističnih "zupčastih" sisaljki lignje ukazao je na nešto drugo.

Potvrđeno je da je riječ o vrsti Haliphron atlanticus, poznatoj i kao blob hobotnica ili septopus, formalno identifikovanoj u 19. vijeku.

Ova vrsta se nalazi u tropskim i umjerenim vodama širom svijeta, od Azora zapadno od Portugala, Puget Sound u saveznoj državi Vašington, do Chatham Risa u Novom Zelandu.

Septopus se obično nalazi na dubinama većim od 500 metara – tzv. "zoni sumraka" zbog nedostatka svjetlosti.

Mužjaci ove vrste su mali, obično dugi oko 21 cm, dok su ženke znatno veće, dostižući dužinu do 4 metra.

Uprkos imenu, ova hobotnica zapravo ima osam pipaka, kao i druge hobotnice, ali postoji razlog zbog kojeg je dobila takvo ime.

Kod mužjaka Haliphron atlanticus jedan pipak (hektokotilus) je specijalno modifikovan za prenos sperme tokom parenja. Ovaj pipak je obično sakriven u kesici ispod desnog oka, što stvorenju daje izgled da ima samo sedam ruku.

"Vjerovatno je prva primjećena jedinka imala sedam pipaka i ime je ostalo,“ objasnila je Smit.

Ipak, ovo je "izvanredna i rijetko dokumentovana" vrsta, koja je još rjeđa u sjeveroistočnoj Škotskoj nego džinovske lignje.

Trenutno se ostaci ove dubokomorske džinovske želatinozne hobotnice nalaze u zamrzivaču dr Smit, gd‌je će ostati do ne tako daleke budućnosti.

Oni će biti proučavani i sačuvani na Univerzitetu u Aberdinu, TRACE Wildlife Forensics Network, Nacionalnom muzeju Škotske i Prirodnjačkom muzeju u Londonu.

"Pojava morske vrste poput Haliphron atlanticus ovd‌je je izuzetno rijetka i pruža vrijednu priliku za dalja istraživanja," dodala je dr Smit.

"Pronađeni ostaci su zamrznuti radi dalje analize, a neki će možda biti sačuvani kao muzejski primjerci."

Dr Stiv O’Šea, morski biolog, ekolog i svjetski stručnjak za glavonošce (hobotnice i lignje), pomogao je u verifikaciji vrste.

Identifikacija je potvrđena od strane istraživača u Kaliforniji, Novom Zelandu i Prirodnjačkom muzeju u Londonu, prenosi Telegraf.rs.