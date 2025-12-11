Rusi objavili zbog čega su zatvorili nekoliko pumpi u BiH

Kompanija G-Petrol BiH (Gazprom) oglasila se nakon što je u javnost objavljeno da su neke njene pumpe u BiH zatvorene zbog američkih sankcija. Kompanija je potvrdila da je zatvorila tri benzinske pumpe u BiH, ali tvrdi razlog nisu sankcije.

"Odluka o prestanku rada benzinskih stanica "Grude", "Veljaci" (Ljubuški) i "Gabela" donesena je prije objave sankcija i predstavlja poslovnu odluku, zasnovanu na strateškoj procjeni održivosti poslovanja na tim lokacijama", naveli su.

Ostale pumpe rade normalno

Ove benzinske stanice, dodaju, predmet su zakupa i nisu bile u vlasništvu kompanije, što je dodatno utjecalo na odluku o prekidu saradnje. U ovom trenutku, ostale benzinske stanice G-Petrola u BiH su snabdjevene svim vrstama goriva i rade bez prekida.

"Plaćanje je trenutno moguće gotovinom i Gazprom korporativnim karticama, dok potrošači i dalje mogu koristiti pogodnosti lojaliti programa kompanija unutar NIS grupe", naveli su.

NIS će, zaključuju, nastaviti pažljivo da prati situaciju u vezi sa sankcijama Ministarstva finansija SAD-a i o svim eventualnim promjenama pravovremeno će obavještavati javnost.

Sankcije paralizovale poslovanje NIS-a u BiH

Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini Naftna industrija Srbije (NIS) posluje kroz svoje sestrinske firme NIS Petrol Banja Luka i G-Petrol Sarajevo. Ove kompanije upravljaju sa 42 benzinske pumpe na kojima radi oko 500 zaposlenih.

Međutim, zbog sankcija uvedenih ruskim energetskim subjektima:

banke su zatvorile račune ovim kompanijama,

međunarodna plaćanja su blokirana,

isporuka goriva iz Rafinerije Pančevo je obustavljena.

Ovi problemi direktno ugrožavaju cjelokupno poslovanje mreže Gazprom/NIS benzinskih stanica u BiH.

Vlasnička struktura NIS-a

Od 2008. godine većinski vlasnik NIS-a je ruski energetski gigant Gazprom Neft, koji drži 56,15% dionica. Preostali dio vlasništva pripada Republici Srbiji i manjim dioničarima, piše Biznisinfo.