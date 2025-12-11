Logo
Large banner

Rusi objavili zbog čega su zatvorili nekoliko pumpi u BiH

11.12.2025

08:40

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Kompanija G-Petrol BiH (Gazprom) oglasila se nakon što je u javnost objavljeno da su neke njene pumpe u BiH zatvorene zbog američkih sankcija. Kompanija je potvrdila da je zatvorila tri benzinske pumpe u BiH, ali tvrdi razlog nisu sankcije.

"Odluka o prestanku rada benzinskih stanica "Grude", "Veljaci" (Ljubuški) i "Gabela" donesena je prije objave sankcija i predstavlja poslovnu odluku, zasnovanu na strateškoj procjeni održivosti poslovanja na tim lokacijama", naveli su.

Ostale pumpe rade normalno

Ove benzinske stanice, dodaju, predmet su zakupa i nisu bile u vlasništvu kompanije, što je dodatno utjecalo na odluku o prekidu saradnje. U ovom trenutku, ostale benzinske stanice G-Petrola u BiH su snabdjevene svim vrstama goriva i rade bez prekida.

"Plaćanje je trenutno moguće gotovinom i Gazprom korporativnim karticama, dok potrošači i dalje mogu koristiti pogodnosti lojaliti programa kompanija unutar NIS grupe", naveli su.

чамац-07092025

Region

Prevrnuo se čamac u Savi, ima mrtvih

NIS će, zaključuju, nastaviti pažljivo da prati situaciju u vezi sa sankcijama Ministarstva finansija SAD-a i o svim eventualnim promjenama pravovremeno će obavještavati javnost.

Sankcije paralizovale poslovanje NIS-a u BiH

Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini Naftna industrija Srbije (NIS) posluje kroz svoje sestrinske firme NIS Petrol Banja Luka i G-Petrol Sarajevo. Ove kompanije upravljaju sa 42 benzinske pumpe na kojima radi oko 500 zaposlenih.

Međutim, zbog sankcija uvedenih ruskim energetskim subjektima:

  • banke su zatvorile račune ovim kompanijama,
  • međunarodna plaćanja su blokirana,
  • isporuka goriva iz Rafinerije Pančevo je obustavljena.

Ovi problemi direktno ugrožavaju cjelokupno poslovanje mreže Gazprom/NIS benzinskih stanica u BiH.

Vlasnička struktura NIS-a

Od 2008. godine većinski vlasnik NIS-a je ruski energetski gigant Gazprom Neft, koji drži 56,15% dionica. Preostali dio vlasništva pripada Republici Srbiji i manjim dioničarima, piše Biznisinfo.

Podijeli:

Tagovi:

pumpa

zatvaranje

Rusija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

BiH

Krišto: Politikantstvo nadjačalo javni interes

13 h

0
Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

BiH

Zijadu Krnjiću se očigledno ne žuri, vozači čekaju, on im poručuje: "Proradiće"

14 h

3
Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

BiH

Cvijanović: Zijad Krnjić fizički zaustavio put ka EU

15 h

2
Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

BiH

Savjet ministara: Za registarske tablice i lična dokumenta IDDEEA odobreno 1.589.000 KM

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Prvi snimci horora na Savi, mrtve izvlače iz rijeke: Držali su se za splav

09

57

Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

09

55

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

09

55

Otkazan koncert Ace Lukasa u Banjaluci

09

54

Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner