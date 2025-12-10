Logo
Krišto: Politikantstvo nadjačalo javni interes

SRNA

10.12.2025

20:39

0
Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto izjavila je da je politikantstvo nadjačalo javni interes u slučaju novog graničnog prelaza Gradiška, čije je otvaranje onemogućeno odlukom člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića.

Krištova je ocijenila da je ovim nanesena značajna šteta međunarodnom ugledu BiH i zaustavljen proces koji bi donio vidljive ekonomske koristi zemlji, saopšteno je iz kabineta predsjedavajuće Savjeta ministara.

Ona je istakla da je novi prelaz Gradiška međunarodni koridor za prevoz putnika i robe i projekat od strateškog značaja.

- Otvaranje ovog prelaza bi privrednicima u BiH omogućilo povoljniji i brži pristup transevropskim tranzitnim rutama, jačanje konkurentnosti i privlačenje novih investicija - rekla je Krištova.

Ona je ukazala da je neophodno donijeti rješenje koje će omogućiti što skorije otvaranje graničnog prelaza u Gradišci u interesu svih i privrede BiH, uz poštovanje načela profesionalnosti, zakonitosti i odgovornosti prema BiH.

Upravni odbor UIO BiH ni na današnjoj, drugoj vanrednoj sjednici nije usvojio izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, kojima se omogućava početak rada novog graničnog prelaza Gradiška.

Protiv ovog pravilnika četvrti put bio je Krnjić.

Zijad Krnjić

Borjana Krišto

