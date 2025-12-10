Tokom sedam dana zatečeno 45 radnika na crno - kazna 301.700 KM

Na području Federacije BiH poreski inspektori izvršili su 236 kontrola i tom prilikom zatekli 45 neprijavljenih radnika, 19 objekata je zapečaćeno, a u 103 kontrole izdali prekršajne naloge sa ukupno izrečenim kaznama od 301.700 KM.

Tokom kontrola u proteklih sedam dana, otkriveno je 11 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 13 poreskih obveznika koji nisu imali fiskalni uređaj i 61 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja, saopšteno je iz Poreske uprave FBiH.

Na području Tuzlanskog kantona u jednom slučaju inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema ovim podacima, 43,64 odsto kontrolisanih poreskih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.

Kontrolama su bili obuhvaćeni poreski obveznici koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, priređivanja igara na sreću klađenja, pekarstva, te građevinsku i druge uslužne djelatnosti.