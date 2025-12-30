Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona za 9,5 milijardi dolara

Vodeći kineski avio-prevoznik Er Čajna saopštio je danas da je zajedno s njegovom podružnicom potpisao sporazum sa proizvođačem aviona Erbasom o kupovini 60 letjelica models A320NEO.

Riječ je o poslu vrijednom oko 9,5 milijardi dolara po kataloškim cijenama, prenio je Rojters.

Avioni će biti isporučeni u serijama od 2028. do 2032. godine, saopštila je Er Čajna.

Sporazum je uslijedio nakon sličnih najava ove nedjelje od nekoliko drugih kineskih avio-prevoznika, među kojima se u i Spring erlajns i Džunjao erlajns.

Te dvije kompanije su takođe otkrile planove za kupovinu aviona evropskog konzorcijuma Erbas.