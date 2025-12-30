Logo
Tursku ove godine pogodilo 53.262 zemljotresa

30.12.2025

22:56

Komentari:

0
Tursku je ove godine pogodilo ukupno 53.262 zemljotresa, u proseku šest zemljotresa na svakih sat vremena, što je druga godina s najviše registrovanih potresa u toj zemlji, odmah posle 2023. godine, izjavio je danas profesor Univerziteta Gazi u Ankari Bulent Ozmen.

Prema njegovim riječima, tokom 2025. godine zabilježeno je 437 zemljotresa jačine veće od četiri stepena Rihterove skale, od čega je 412 bilo jačine od 4 do 5, 20 između 5 i 6, dok je pet zemljotresa bilo jačine od 6 do 6,9 stepeni.

- Ovi podaci pokazuju da se u Turskoj u prosjeku svakog dana događa jedan zemljotres jačine 4 stepena, na svakih oko 15 dana zemljotres jačine 5 i više, a na svaka 73 dana potres jačine 6 i više. To znači da je zemlja u prosjeku pogođena sa oko šest zemljotresa na sat, odnosno 146 dnevno - rekao je Ozmen za agenciju Anadolija.

Najznačajniji zemljotres u godini, kako je rekao, bio je potres jačine 6,2 stepena koji je 23. aprila pogodio Silivri, a koji je, prema njegovoj ocjeni, još jednom potvrdio da je seizmički rizik u Istanbulu i dalje visok.

Kao drugi važan niz zemljotresa izdvojio je dva potresa jačine 6,1 stepen koji su 10. avgusta i 27. oktobra pogodili Sindrgi.

Od 10. avgusta do danas u tom području registrovano je oko 21.000 zemljotresa, što se može smatrati najvećim brojem potresa ikada zabilježenih u jednom okrugu u Turskoj.

Ozmen je upozorio da u Turskoj i dalje postoji veliki broj objekata koji nisu otporni na zemljotrese, navodeći da i potresi jačine iznad 5 stepeni ponekad dovode do ozbiljnih oštećenja, zbog čega je, kako je istakao, neophodno ubrzati projekte obnove.

U zemljotresima tokom 2025. godine poginule su tri osobe, dok je 594 ljudi povrijeđeno, pri čemu su sve povrede, kako je naveo, bile posljedica panike.

Ozmen je ocijenio da ti podaci jasno ukazuju na potrebu povećanja broja edukacija o ponašanju u vanrednim situacijama, koje bi trebalo da sprovode stručna i kvalifikovana lica.

