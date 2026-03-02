Škotska legalizuje vodenu kremaciju

Škotska je postala prva zemlja u Ujedinjenom Kraljevstvu koja je legalizovala vodene kremacije, nudeći porodicama treću opciju uz tradicionalni pokop i kremaciju. Postupak, poznat kao alkalna hidroliza, smatra se ekološki prihvatljivijom alternativom, a tijela se nakon njega, slično kao kod klasične kremacije, u obliku praha vraćaju porodici u urni, piše BBC.

Što je vodena kremacija?

Tokom postupka, tijelo umotano u biorazgradivi pokrov od materijala poput svile ili vune stavlja se u komoru pod pritiskom. Tamo se zagrijava na 150°Celzijusa u mješavini vode i kalijevog hidroksida do 90 minuta, što ubrzava prirodni proces razgradnje i otapa meka tkiva.

Nakon toga ostaju samo kosti, koje se zatim ispiru na 120°Celzijusa, suše i usitnjavaju u grubi prah pomoću posebnog uređaja. Procjenjuje se da alkalna hidroliza stvara sedam puta manji uggljeni otisak od klasične kremacije. Ovaj postupak već se koristi u drugim zemljama, uključujući Irsku i SAD, a odabran je i kao metoda kremacije borca protiv aparthejda, nadbiskupa Desmonda Tutua.

Postupak je ekološki prihvatljiva alternativa

Ministarka javnog zdravstva Dženi Minto nazvala je vodenu kremaciju "ekološki prihvatljivom alternativom".

"Izbori koje ljudi donose o svome posljednjem ispraćaju duboko su lični i zavise od vrijednosti, uvjerenja i želja porodice. Postupak je pod istim zaštitnim mjerama i regulatornim zahtjevima kao i postojeće metode, što ožalošćenih porodicama, te daje sigurnost da se s njihovim voljenima postupa s pažnjom, dostojanstvom i poštovanjem", izjavila je Minto.

Prije nego što postupak zaživi u Škotskoj, potrebno je izgraditi postrojenja za hidrolizu, za što će biti potrebne građevinske dozvole. Škotska vlada očekuje da će se prve vodene kremacije obaviti tokom ljeta.

Helen Čandler, direktorica firme "Kindly Eart" koja ima ekskluzivna prava na proizvodnju opreme u Velikoj Britaniji, rekla je da ne očekuje da će hidroliza postati standard, već da će ponuditi drugačiji izbor ožalošćenim porodicama. "Znamo da neće svako izabrati hidrolizu, i u tome je poenta. Cilj je porodicama pružiti veći izbor. Svaka porodica ima drukčije vrijednosti i prioritete, a neki ljudi, pogotovo oni koji unaprijed planiraju vlastiti pogreb, traže opcije koje su u skladu s njihovim osobnim stavovima", kazala je.

Cijena će biti slična ili nešto viša od klasične kremacije

Endrju Purves, glavni operativni direktor pogrebnog preduzeća "Vilijam Purvs", pozdravio je novu mogućnost. "Kod pogreba je najvažniji izbor, mogućnost da svako dobije ispraćaj kakav smatra prikladnim za sebe. Ljudi tokom života imaju puno izbora, stoga je dobro znati da sada imaju još jednu opciju i za svoj posljednji ispraćaj", rekao je, dodavši da već imaju klijente koji su tu opciju uvrstili u svoje pogrebne planove. Očekuje se da će cijena biti slična ili nešto viša od klasične kremacije.

Iz pogrebnog preduzeća "Kop fjunuralker" takođe su pozdravili zakonsku promjenu. "Pružanje većeg izbora klijentima ključan je dio naše ponude, stoga snažno podržavamo istraživanje alternativnih metoda ispraćaja", poručili su.

(Indeks)