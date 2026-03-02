Dačić skinut sa respiratora!

Podsjećanja radi, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i primjene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga liječe će to podrobnije objasniti u toku dana", rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministar Dačić je u srijedu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

