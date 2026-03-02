Logo
Dačić skinut sa respiratora!

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

20:17

Ивица Дачић
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Vlade Ivica Dačić danas je skinut sa respiratora, saznaje Telegraf.

Podsjećanja radi, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja i terapije.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Ministar zdravlja saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

"Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mjere intenzivnog liječenja i primjene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga liječe će to podrobnije objasniti u toku dana", rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.

Ministar Dačić je u srijedu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

(telegraf)

