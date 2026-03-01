Logo
Ceca otkrila da se čuje sa porodicom Ivice Dačića, evo u kakvom je sad stanju

01.03.2026

Цеца Ражнатовић
Foto: Youtube/ screenshot

Balkanska zvijezda Ceca Ražnatović sletjela je danas na beogradski aerodrom, te je za Blic otkrila da se redovno čuje sa porodicom Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog zdravstvenih problema.

Ceca je otkrila da je stanje nepromenjeno, ali da se nada da će on sve junački izgurati.

O Saši Popoviću i dokumentarcu

Prethodno je pjevačica prokomentarisala i dokumentarac o Saši Popoviću, koji zbog posla, nije uspjela da pogleda.

"Nisam stigla da pogledam dokumentarac o Saši Popoviću, ali sam čula utiske od ljudi koji su bili u njemu. Da je sve jako emotivno. Putovala sam, pa nisam stigla da pogledam. Ko god da je to osmislio uradio je pravu stvar. Drago mi je da bliski saradnici mogu da kažu neke lijepe riječi o njemu i da se zna prosto to kakav je on zaista bio".

Ceca je otkrila i da je u kontaktu sa porodicom Ivice Dačića.

Ања снимила удар у Дубаију

Svijet

Poznata Srpkinja snimila trenutak udara u Dubaiju

"U kontaktu smo, on je jak, to je moj južnjak. Stanje je nepromijenjeno, šta da vam kažem. Očekujem da će se izboriti i da će ozdraviti. U kontaktu sam sa njegovom porodicom naravno", rekla je pjevačica za Blic.

Ceca Ražnatović

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća

