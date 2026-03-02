Logo
Large banner

Nevjerovatna zapljena na granici: Oduzeto bogatstvo

Izvor:

ATV

02.03.2026

12:36

Komentari:

0
Невјероватна запљена на граници: Одузето богатство

Službenici Odjeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina Srbije spriječili su, u saradnji sa policijom, na graničnom prelazu Batrovci putnika da prokrijumčari 11 zlatnih pločica čija je vrijednost procijenjena na oko 40.000 evra.

Prilikom ličnog pretresa na ulazu u zemlju kod putnika su 27. februara pronađene skrivene pločice investicionog zlata ukupne težine 265 grama najfinije čistoće 999,9, saopšteno je iz Uprave carina.

Sudskom presudom krijumčareno investiciono zlato je trajno oduzeto, a putnik novčano kažnjen.

Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

Podijeli:

Tagovi :

Batrovci

Zlato

zapljena

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ивица Дачић

Srbija

Ministar zdravlja saopštio nove informacije o stanju Ivice Dačića

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

MUP upozorio građane: Ne otvarajte link

3 h

0
На путу гдје је ограничење 80, возио невјероватних 213 км/х

Srbija

Na putu gdje je ograničenje 80, vozio nevjerovatnih 213 km/h

4 h

0
Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења

Srbija

Stižu nova pravila za odlazak u penziju: Evo šta se mijenja

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Nove žrtve na američkoj strani: Pojavili se snimci kovčega

13

56

Vlada Libana zabranila vojne aktivnosti Hezolaha

13

52

Ponesite kišobran: Sutra nas očekuje promjena vremena

13

51

Ubicama Slaviše Krunića potvrđeno 85 godina zatvora!

13

51

Dubai na ivici nakon iranskih napada: "Jezivo je"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner