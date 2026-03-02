Nevjerovatna zapljena na granici: Oduzeto bogatstvo

Izvor:
Službenici Odjeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina Srbije spriječili su, u saradnji sa policijom, na graničnom prelazu Batrovci putnika da prokrijumčari 11 zlatnih pločica čija je vrijednost procijenjena na oko 40.000 evra.
Prilikom ličnog pretresa na ulazu u zemlju kod putnika su 27. februara pronađene skrivene pločice investicionog zlata ukupne težine 265 grama najfinije čistoće 999,9, saopšteno je iz Uprave carina.
Sudskom presudom krijumčareno investiciono zlato je trajno oduzeto, a putnik novčano kažnjen.
