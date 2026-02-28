Bez svijesti je, ostaje da se molimo: Vučić o stanju Dačića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu, 28. februara, da je zabrinut za zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, ali da vjeruje da će mu biti bolje, pošto je manja potreba za aparatima na koje je i dalje priključen.

"Zabrinut sam i vjerujem da će biti bolje. On je sve vrijeme intubiran i bez svijesti, ali je manje koristio jutros aparate, odnosno bila je manja potreba za aparatima, ako je bilo potrebno 65 odsto, jutros je bila 50 odsto", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV "Informer".

Naveo je da je Dačiću, koji je u srijedu hospitalizovan na Klinici za pulmologiju, nešto bolje, ali da tek sada dolaze komplikacije zbog raznih pridruženih bolesti i da bi svaka prognoza bila nepotrebna i suvišna.

"Ostaje nam da se molimo Bogu i da vjerujemo u njega i da će da se oporavi. Ljekari su dali sve što mogu i zaista sam zahvalan svim ljudima, na čelu se doktorom Popevićem i svim ostalim u Kliničkom centru", rekao je Vučić.