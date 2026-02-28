Novi udari na novčanike roditelja - poskupjeli vrtići

Novi talas poskupljenja vrtića širom Srpske, uzrokovan rastom cijena života, u pojedinim lokalnim zajednicama podigao je mjesečne izdatke roditelja i do 100 maraka.

Zbog toga zaštitnici prava potrošača, ali i djece upozoravaju da je boravak mališana u predškolskim ustanovama za mnoge porodice postao luksuz.

Nakon što su cijene prethodnih godina korigovali privatni vrtići, nove cjenovnike u proteklih nekoliko mjeseci počele su donositi i javne predškolske ustanove širom Republike Srpske.

Tako roditelji u Derventi od početka godine za jedno dijete izdvajaju 250 maraka mjesečno, što je za 100 KM više nego ranije, dok će roditelji u Banjaluci od marta plaćati 210 umjesto dosadašnjih 165 KM.

Na isti korak ranije su se odlučile i javne ustanove u Laktašima, Gradišci, Palama i drugim lokalnim zajednicama, gdje roditelji već nekoliko mjeseci plaćaju više cijene boravka svoje djece u vrtićima.

Direktor vrtića “Trol” u Derventi Gordana Simić pojašnjava da je posljednja korekcija cijene bila prije 13 godina, te da je povećanje bilo neizbježno zbog rasta troškova.

Dnevni obrok skoro 12 KM

"Došlo je do poskupljenja u troškovima ishrane djece. Dnevni trošak ishrane po djetetu iznosi 11,90 KM i kada se to izračuna na godišnjem nivou, uz odbitak praznika i kolektivnog odmora, dolazi se do iznosa od oko 250 maraka koje plaćaju roditelji", rekla je Simićeva.

Ona dodaje da je ekonomska cijena vrtića znatno viša i iznosi oko 650 maraka, ali razliku pokriva lokalna zajednica.

"U međuvremenu su prošireni kapaciteti, otvoren novi objekat koji prima 140 mališana, te uključeni asistenti za djecu sa poteškoćama u razvoju", kazala je ona i dodala da trenutno u tri objekta smješteno oko 350 djece, dok je na listi čekanja još 110 mališana.

Popusti su predviđeni za porodice sa više djece, za drugo dijete plaća se 75 maraka, a treće i svako naredno je besplatno.

I u Laktašima od prije nekoliko mjeseci roditelji izdvajaju više novca za boravak djece u vrtiću. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Nataša Trninić ističe da je nova cijena 240, dok je ranije bila 200 maraka.

"Poskupljenje energenata i ostalih troškova natjeralo je sve ustanove u Srpskoj na korekcije, ne samo nas. Lokalna zajednica izdvaja značajna sredstva, a povećane su i subvencije za privatne vrtiće, koje sada iznose 150 KM", navela je Trninićeva.

U ovoj ustanovi, prema njenim riječima, boravi 536 djece u pet objekata, dok 168 mališana čeka na upis.

"Za porodice sa dvoje djece cijena iznosi 440 KM, uz dodatne olakšice za samohrane roditelje i višečlane porodice", istakla je ona.

Blago povećanje zabilježeno je i u Gradišci, gdje u javnoj predškolskoj ustanovi “Lepa Radić” cijena sada iznosi 200 maraka, umjesto dosadašnjih 180. Kako navodi direktor Suzana Ivaštanin, za sada ne planiraju nova poskupljenja. U pet objekata upisano je 730 djece, a postoji i lista čekanja.

Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić upozorava da samo povećanje cijene ne znači automatski povredu prava djeteta, ali može postati problem ako zbog finansijskih razloga određeni broj djece ostane bez pristupa predškolskom obrazovanju.

"Nadležni moraju procijeniti uticaj ovakvih odluka na porodice i obezbijediti mjere podrške, poput subvencija ili oslobađanja od plaćanja za socijalno osjetljive kategorije", poručila je Rajićeva.

Udar na kućni budžet

Izvršna direktor prijedorskog Udruženja za zaštitu potrošača “Don” Murisa Marić ocijenila je da je riječ o novom udaru na kućni budžet.

"Roditelji ne mogu da ne šalju djecu u vrtić, jer moraju da rade. Za porodice sa dvoje djece, posebno ako su podstanari ili otplaćuju kredite, ovo je veliki teret. Povećanja plata već su pojela brojna poskupljenja", istakla je Marićeva, dodajući da je pitanje dostupnosti vrtića jedan od ključnih izazova koji utiče i na odlazak mladih porodica sa ovih prostora.

Unazad nekoliko godina poskupljuje boravak u privatnim vrtićima, a roditelji čak za jedno dijete u najvećem gradu Srpske treba da izdvoje i do 600 KM, prenosi "Glas".