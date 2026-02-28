Penzioneri više neće plaćati naknadu koju su morali do sada

Penzioneri u FBiH od nedjelje, 1. marta 2026. godine, neće više plaćati naknadu koju su do sada morali da plaćaju.

Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) donio je 25. februara odluku kojom se stavlja van snage dosadašnja Odluka o visini naknade za korištenje podataka iz matične evidencije.

Time prestaje naplata svih uvjerenja i potvrda koje izdaje ovaj zavod.

Od 1. marta Federalni zavod PIO će, na zahtjev osiguranika i korisnika penzije, izdavati uvjerenja i potvrde o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez ikakve naknade.

Jačanje javne funkcije

Iz Zavoda su saopćili da se ukidanjem naknade dodatno potvrđuje javna i socijalna funkcija ove institucije, jača povjerenje osiguranika i korisnika u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja te omogućava brži, lakši i efikasniji pristup podacima bez finansijskih barijera, posebno kada je riječ o ostvarivanju prava iz obaveznog osiguranja.

Dodaju da će osiguranicima na ovaj način biti olakšan uvid u podatke o ostvarenim godinama penzijskog staža i redovnosti uplate doprinosa. Time se, kako navode, omogućava i svojevrsna kontrola zakonitog postupanja poslodavaca, odnosno provjera redovne uplate doprinosa.

Odlukom je ukinuta naplata svih uvjerenja koje izdaje Zavod, uključujući i uvjerenja o visini penzije, što će imati poseban značaj za korisnike kojima se penzija isplaćuje u inostranstvo.

Način podnošenja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje uvjerenja ili potvrda podnosi se u pisanoj formi, lično ili putem punomoćnika. Obrasci su dostupni u svim ispostavama Zavoda, kao i na zvaničnoj veb-stranici "fzmiopio.ba".

Uvjerenje ili potvrda izdaje se na dan podnošenja pisanog zahtjeva u službenim prostorijama Zavoda, a najkasnije u roku od pet dana, u skladu sa Zakonom o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Od 1. marta više se ne naplaćuje korištenje podataka iz matične evidencije za izdavanje uvjerenja o registrovanim podacima osiguranika, potvrda da osoba nije registrovana u evidenciji, uvjerenja o statusu poslodavca, ispisa zaposlenih kod poslodavca, potvrda o tome da li je osoba korisnik penzije, uvjerenja o visini penzije, podacima o uplaćenim ili neuplaćenim doprinosima za MIO, ovjera staža sa uvećanim trajanjem, kao ni za istraživanje i kontrolu prijava iz matične evidencije sa mikrofilma te druga uvjerenja i ovjere u vezi s podacima iz evidencije.