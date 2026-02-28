Logo
Prodavci polovnjaka očekuju stabilnost, kupci vrebaju pad cijena

ATV

28.02.2026

15:59

Prodaja polovnih automobila iz uvoza u 2025. godini bila je veća za nešto manje od 10 odsto, a interesovanje za kupovinu polovnjaka u ovoj godini ostaće na zavidnom nivou, pokazala je anketa portala "Polovni automobili".

Gotovo svaki treći potencijalni kupac ili prodavac automobila očekuje dalji rast cijena polovnjaka. Kupci polovnih automobila u Srbiji čekaju povoljan trenutak, oprezni su i usmjereni na proverena vozila, dok prodavci očekuju stabilnost i najveću pažnju posvećuju troškovima nabavke, pokazalo je istraživanje sajta "Polovni automobili". U anketi je učestvovalo više od 8.000 korisnika i oko 100 trgovaca.

Najveći dio ispitanika, njih 28 odsto, očekuje dalji rast cijena polovnih automobila, dok 24 odsto očekuje blagi pad cijena. Stagnaciju predviđa 23 odsto učesnika, dok 18 odsto navodi da u ovom trenutku ne može pouzdano da procijeni dalja kretanja.

Trgovci, njih 34 odsto o kretanju cijena u 2026. godini prognoziraju stagnaciju, dok 31 odsto očekuje rast cijena, a blagi pad predviđa nešto više od 15 odsto.

Prodaja polovnih automobila iz uvoza u 2025. godini bila je veća za nešto manje od 10 odsto, a interesovanje za kupovinu polovnjaka u ovoj godini ostaće na zavidnom nivou, pokazala je anketa.

Oko 27 odsto ispitanika navelo je da će sigurno kupiti automobil tokom ove godine, a 29 odsto da će to vjerovatno učiniti, dok njih 26 odsto i dalje razmatra tu mogućnost.

Trgovci, njih 35 odsto, očekuju stabilan nivo prodaje u narednom periodu, a oko 29 odsto ne želi da se upušta u konkretnije prognoze, jer očekuje da će stanje na tržištu pratiti određena doza neizvesnosti.

Gotovo polovina ispitanika izdvaja tehničko stanje i istoriju vozila kao presudan kriterijum pri kupovini polovnjaka, zatim starost i kilometražu, a cijenu je kao primarni faktor navelo njih 20 odsto, prenosi RT Balkan.

