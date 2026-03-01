Najnovije informacije o stanju Ivice Dačića, oglasili se ljekari

Izvor:
Stanje ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića je stabilno, navode ljekari koji brinu o njegovom zdravstvenom stanju, prenosi RTS.
Ljekari kažu da je u ovom trenutku nezahvalno davati prognoze dok se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji.
Prognoze o zdravstvenom stanju Ivice Dačića mogu se očekivati tek kada se skine sa respiratora, navode ljekari.
Stanje može da se mijenja iz čase u čas, prate se svi parametri i u skladu sa njima primenjuje se savremena terapija i radi dodatna dijagnostika.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u srijedu zbog zdravstvenih problema. Hospitalizovan je u UKCS, na Klinici za pulmologiju.
Po prijemu Dačić je intubiran i stavljen na respirator. Dačić ima obostranu upalu pluća.
