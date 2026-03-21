Ivana Španović šesta na svijetu u troskoku

21.03.2026

21:28

Ивана Шпановић шеста на свијету у троскоку
Foto: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Srpska atletičarka Ivana Španović završila je kao šesta u finalu troskoka na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju.

Španovićeva je imala skok od 14,35 metara, što je za šest centimetara slabije od njenog rekorda, ujedno i nacionalnog.

Taj skok je napravila u prvoj seriji, da bi granicu od 14 metara "preletjela" još samo u petoj i šestoj seriji.

Pobedu je odnela Kubanka Lejanis Peres Ernandes, skokom od 14,95 metara.

Srebro je otišlo u ruke Julimar Rohas (14,86), a bronza Sali Sar (14,70).

