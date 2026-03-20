Legenda u legendi: O Saliven oborio rekord star 22 godine

Avaz

20.03.2026

17:42

Легенда у легенди: О Саливен оборио рекорд стар 22 године

Roni O Saliven ispisao je novu stranicu historije snukera, pošto je u četvrtfinalu World Open u Kini protiv Rajana Deja ostvario najveći brejk ikada u profesionalnom snukeru – čak 153 poena.

Time je nadmašio dosadašnji rekord od 148, koji je držao Džejmi Bernet još od 2004. godine.

Ovaj nevjerovatan podvig bio je moguć zahvaljujući situaciji s free balom na početku frejma, nakon čega je O Saliven ubacio zelenu kao dodatnu crvenu, pa nastavio seriju koja je završila na rekordnoj brojci. Potom je kompletirao brejk uz 15 crvenih, 13 crnih, dvije roze i sve boje do kraja.

Englez je na kraju potpuno nadigrao Deja i slavio sa ubjedljivih 5:0, čime je izborio plasman u polufinale turnira.

Roni O‘Saliven

snuker

Pročitajte više

Трансродна пјевачица Електра удала се у Сарајеву за Бајрам

Scena

Transrodna pjevačica Elektra udala se u Sarajevu za Bajram

56 min

0
Био је рођен у овом знаку, ево шта то значи

Zanimljivosti

Bio je rođen u ovom znaku, evo šta to znači

1 h

0
Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

Srbija

Žena čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru bila drugarica Kristijana Golubovića

1 h

0
Полиција Србија

Srbija

Otvor je mali, ne može tek tako da upadne: Stanari zgrade u čijem ventilacionom otvoru je pronađeno tijelo otkrili detalje

1 h

0

Više iz rubrike

Ангелина Топић након медаље: Пресрећна сам, у мојој каријери се овакве ситуације нису дешавале

Ostali sportovi

Angelina Topić nakon medalje: Presrećna sam, u mojoj karijeri se ovakve situacije nisu dešavale

1 h

0
Ангелина Топић освојила сребро на Свјетском првенству

Ostali sportovi

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

3 h

0
Ангелина Топић и Ивана Шпановић главне узданице на Свјетском првенству

Ostali sportovi

Angelina Topić i Ivana Španović glavne uzdanice na Svjetskom prvenstvu

22 h

0
Ивана Шпановић мијења дисциплину

Ostali sportovi

Ivana Španović mijenja disciplinu

22 h

0
"EU nema plan B"

Cijene na pumpama u Srpskoj iz dana u dan rastu, dizel prelazi 3.30 KM

Crna Gora zabranila blokade prevoznika

Užas u Čajniču: Brat pretukao sestru, sjeo na nju i šamarao je, majka pokušala da je spasi

Influenseri preboljeli Dubai, ovo je nova top destinacija

