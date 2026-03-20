Legenda u legendi: O Saliven oborio rekord star 22 godine

Roni O Saliven ispisao je novu stranicu historije snukera, pošto je u četvrtfinalu World Open u Kini protiv Rajana Deja ostvario najveći brejk ikada u profesionalnom snukeru – čak 153 poena.
Time je nadmašio dosadašnji rekord od 148, koji je držao Džejmi Bernet još od 2004. godine.
Ovaj nevjerovatan podvig bio je moguć zahvaljujući situaciji s free balom na početku frejma, nakon čega je O Saliven ubacio zelenu kao dodatnu crvenu, pa nastavio seriju koja je završila na rekordnoj brojci. Potom je kompletirao brejk uz 15 crvenih, 13 crnih, dvije roze i sve boje do kraja.
Englez je na kraju potpuno nadigrao Deja i slavio sa ubjedljivih 5:0, čime je izborio plasman u polufinale turnira.
