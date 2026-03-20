Transrodna pjevačica Elektra udala se u Sarajevu za Bajram

Transrodna pjevačica Elektra Elit danas je izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku na intimnoj ceremoniji održanoj u Sarajevu.

Posebnu simboliku ovom važnom životnom trenutku dala je činjenica da je vjenčanje upriličeno na Bajram. Upravo takav početak poželjela je i Elektra, koja nije krila emocije tokom ceremonije.

Kako se saznaje, pjevačica je svog partnera upoznala tokom snimanja spota, a njihova veza se vremenom učvrstila uprkos brojnim izazovima.

On joj je bio najveća podrška u teškim trenucima, uključujući i period kada je boravila u zatvoru.

Na vjenčanju je Elektra zablistala u raskošnoj vjenčanici, koja je naglasila njen glamurozni stil. Kao i uvijek, u prvom planu bile su njene bujne silikonske grudi.

(Telegraf)