Reputacija ratnika: Šta je Čak Noris radio u Koreji?

20.03.2026

15:27

Репутација ратника: Шта је Чак Норис радио у Кореји?
Pretraga „Chuck Norris Korean War“ jedna je od najčešćih kada je riječ o biografiji čuvenog glumca i majstora borilačkih vještina. Međutim, ključna činjenica je sljedeća: Čak Noris nije učestvovao u Korejskom ratu.

Korejski rat trajao je od 1950. do 1953. godine, dok je Čak Noris rođen 1940. To znači da je u vrijeme rata bio dijete, star između 10 i 13 godina. Zbog toga je tvrdnja da je „Chuck Norris Korean War veteran“ — netačna.

Kako je nastala zabluda?

Postoji više razloga zašto se pojavljuje zabuna oko teme „Chuck Norris Korean War“:

Prvo, Čak Noris jeste bio u Koreji, ali ne tokom rata. Drugo, njegov imidž u filmovima često je povezan sa vojskom i ratnim ulogama. Treće, internet je godinama generisao netačne biografske podatke koji se ponavljaju bez provjere.

Ova kombinacija dovela je do toga da mnogi pogrešno vjeruju da je bio ratni veteran iz Koreje.

Vojna služba Čaka Norisa u Južnoj Koreji

Iako nije učestvovao u Korejskom ratu, Čak Noris ima stvarno vojno iskustvo.

Godine 1958. pridružio se američkom vazduhoplovstvu (U.S. Air Force) i ubrzo je raspoređen u bazu Osan u Južnoj Koreji. Tamo je služio kao vojni policajac.

Upravo tokom tog perioda:

  • počinje da trenira Tang Soo Do
  • dobija nadimak „Chuck“
  • razvija disciplinu koja će ga kasnije definisati

Ovo je ključni momenat koji objašnjava zašto je „Chuck Norris Korean War“ čest termin — jer je njegov život zaista vezan za Koreju, ali ne za rat.

Kako je Koreja oblikovala Čaka Norisa

Boravak u Južnoj Koreji bio je presudan za njegov život. Tu je napravio prve korake u borilačkim vještinama, što će kasnije dovesti do toga da postane svjetski šampion u karateu.

Po povratku u Sjedinjene Države:

  • otvara škole borilačkih vještina
  • obučava poznate ličnosti
  • gradi reputaciju u sportskim krugovima

Bez tog perioda, njegova kasnija karijera u Holivudu vjerovatno ne bi postojala.

Filmska karijera

Iako nije bio učesnik Korejskog rata, Noris je u filmovima često tumačio vojnike i ratne heroje.

Posebno u:

  • „Missing in Action“
  • „The Delta Force“

Ove uloge stvorile su dodatnu konfuziju, jer je publika njegov filmski identitet često poistovjećivala sa stvarnim životom.

