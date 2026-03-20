Reputacija ratnika: Šta je Čak Noris radio u Koreji?

20.03.2026
15:27
Pretraga „Chuck Norris Korean War“ jedna je od najčešćih kada je riječ o biografiji čuvenog glumca i majstora borilačkih vještina. Međutim, ključna činjenica je sljedeća: Čak Noris nije učestvovao u Korejskom ratu.
Korejski rat trajao je od 1950. do 1953. godine, dok je Čak Noris rođen 1940. To znači da je u vrijeme rata bio dijete, star između 10 i 13 godina. Zbog toga je tvrdnja da je „Chuck Norris Korean War veteran“ — netačna.
Postoji više razloga zašto se pojavljuje zabuna oko teme „Chuck Norris Korean War“:
Prvo, Čak Noris jeste bio u Koreji, ali ne tokom rata. Drugo, njegov imidž u filmovima često je povezan sa vojskom i ratnim ulogama. Treće, internet je godinama generisao netačne biografske podatke koji se ponavljaju bez provjere.
Ova kombinacija dovela je do toga da mnogi pogrešno vjeruju da je bio ratni veteran iz Koreje.
Iako nije učestvovao u Korejskom ratu, Čak Noris ima stvarno vojno iskustvo.
Godine 1958. pridružio se američkom vazduhoplovstvu (U.S. Air Force) i ubrzo je raspoređen u bazu Osan u Južnoj Koreji. Tamo je služio kao vojni policajac.
Ovo je ključni momenat koji objašnjava zašto je „Chuck Norris Korean War“ čest termin — jer je njegov život zaista vezan za Koreju, ali ne za rat.
Boravak u Južnoj Koreji bio je presudan za njegov život. Tu je napravio prve korake u borilačkim vještinama, što će kasnije dovesti do toga da postane svjetski šampion u karateu.
Po povratku u Sjedinjene Države:
Bez tog perioda, njegova kasnija karijera u Holivudu vjerovatno ne bi postojala.
Iako nije bio učesnik Korejskog rata, Noris je u filmovima često tumačio vojnike i ratne heroje.
Posebno u:
Ove uloge stvorile su dodatnu konfuziju, jer je publika njegov filmski identitet često poistovjećivala sa stvarnim životom.
