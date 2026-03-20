Novo otkriće: Na Marsu je nekada tekla voda

Koristeći georadar NASA, rover Perseverans otkrio je podzemne ostatke drevne riječne delte na Marsu, što je jedan od uverljivijih dokaza da je voda nekada tekla po površini te planete.

Istraživači su rekli da je rover sa šest točkova otkrio geološke karakteristike do 35 metara pod zemljom na 6,1 kilometar terena unutar kratera Jezero, područja na sjevernoj hemisferi Marsa za koje se vjeruje da je nekada bilo poplavljeno vodom, prenosi Rojters.

Rover Perseverans je identifikovao slojevite sedimente i erodirane površine koje ukazuju na postojanje delte i lepezaste naslage sedimenta velikih razmera formirane na mjestu gdje rijeka ulazi u veću vodenu površinu poput jezera.

Procjenjuje se da zatrpana delta datira iz perioda od pre oko 3,7 do 4,2 milijarde godina.

Mars je kao i Zemlja formiran je prije otprilike 4,5 milijardi godina, što znači da je ova delta postojala relativno rano u istoriji Crvene planete.

Istraživači su rekli da je ova delta prethodila sličnoj obližnjoj površinskoj strukturi nazvanoj Zapadna delta, koja datira prije oko 3,5 do 3,7 milijardi godina.

Region Žena mučila pse u stanu: Jedan bio mrtav, ostali nisu jeli mjesecima

Roverov instrument RIMFAKS šalje radarske impulse nadole i bilježi impulse koji se odbijaju od podzemnih struktura, omogućavajući trodimenzionalno mapiranje podzemlja.

Novi nalazi su zasnovani na najdubljim podacima RIMFAKS- a prikupljenim do sada, pribavljenim od septembra 2023. do februara 2024. tokom perioda od 250 marsovskih dana.

Pošto se voda smatra ključnom za mogućnost prošlog života na Marsu, sve veći broj dokaza o njenom postojanju na toj planeti u prošlosti je od posebnog interesa.

Mars, sada hladan i pust, davno je posjedovao gušću atmosferu i topliju klimu, što je omogućavalo tečnu vodu na njegovoj površini.

„Na osnovu karakteristika koje je mapirao RIMFAKS, vjerujemo da je krater Jezero bio domaćin drevnom okruženju bogatom vodom, sposobnom za očuvanje biološkog potpisa koji je postojao prije formiranja zapadne delte Jezera“, rekla je planetarna naučnica sa UKLA Emili Kardareli, članica naučnog tima Perseverance i vodeća autorka istraživanja objavljenog u sredu u časopisu Sajens Alert.

Svijet Nesvakidašnji slučaj: Pacijentkinja neće da napusti bolnicu ni pet mjeseci nakon otpusta

Biološki potpis se odnosi na hemijske ili fizičke dokazekoji ukazuju na prošli ili sadašnji život.

Na Zemlji, riječne delte su mjesta koja koncentrišu sedimente i stvaraju niše pogodne za mikrobni život.

Naučnici su prošle godine objavili da uzorak stene koji je Perseverance dobio u krateru Jezero sadrži potencijalni biološki potpis koji ukazuje na drevni mikrobni život, iako se minerali u uzorku mogu formirati i kroz nebiološke procese.

Stijena datira od prije otprilike 3,2 do 3,8 milijardi godina. Perseverans od 2021. godine istražuje krater Jezero.

Naučnici vjeruju da su se riječni kanali prelili preko zida kratera i stvorili jezero.

(sputnik srbija)

