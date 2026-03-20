Жена мучила псе у стану: Један био мртав, остали нису јели мјесецима

20.03.2026
У четвртак око поднева, хрватска полиција добила је дојаву од грађанина да се два велика пса лутају по степеништу у згради у карловачком насељу Банија и да нико не може да прође поред њих, након чега су у стану једне станарке угледали потресну сцену.
"Живи спрат испод мене, уселила се тамо тек прије неколико дана, пронашли су седам паса у веома лошем стању. Пси су у четвртак сами напустили стан, били су узнемирени, лајали су и трчали по ходнику зграде. Комшије су одмах позвале полицију, која је дошла и одвела их у азил у Утињи. Нико од станара раније није ништа чуо ни видио, жена наводно ради као дресер паса. Полиција је извела псе, који су били полумртви, мршави, слаби. Видио сам је како је око 21 час увече извела још два пса, од којих је један, мислим, био мртав. Изгледа да нису јели мјесецима. Све вријеме је лагала да има гастритис", преноси 24сата ријечи станарке зграде у којој су пси пронађени.
"Чула сам да ју је један дјечак из Утиње питао гдје су остали пси из Крњака, па их и тамо има, не знам гдје их тачно држи. Очигледно су у јако лошем стању, страшном и тужном", каже читатељка из Карловца, која је у четвртак била свједок одвођења паса из стана у згради у којој живи.
Полиција је потврдила да је у четвртак око поднева добила пријаву. Неки од паса су одведени у азил, а два су оставили власници.
"Јуче, 19. марта, око поднева, полиција је добила пријаву од грађана да се два велика пса лутају по степеништу у згради у карловачком насељу Банија и да нико не може да прође поред њих. По доласку на наведену адресу, полицајци су у дому 35-годишње жене пронашли пет паса, од којих су три била амерички були, један 'посавац' и једно црно штене. Од паса, три одрасла пса су била у лошем здравственом стању", наводи се.
Одмах је обавијештено Склониште за животиње, чији су запослени дошли по псе и одвели их. Три пса су задржана у склоништу, док су два враћена власницима. У вези са наведеним, биће прослијеђено обавјештење Ветеринарској инспекцији Државног инспектората и Комуналној полицији града Карловца ради даљег поступања - саопштила је карловачка полиција.
