Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

20.03.2026

13:22

Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

Са доласком прољећа, природа нам нуди једну од најздравијих самониклих биљака – сријемуш, познат и као дивљи бијели лук.

Ова ароматична биљка интензивног мириса и укуса не само да обогаћује трпезу, већ има и снажна љековита својства због којих се све чешће налази у јеловницима љубитеља здраве исхране.

За шта је добар сријемуш?

Сријемуш је прави природни антибиотик. Богат је витаминима Ц и А, гвожђем, магнезијумом и сумпорним једињењима која имају снажно антибактеријско и детоксикационо дејство. Јача имунитет и помаже организму да се избори са инфекцијама, чисти крв и јетру, смањује крвни притисак и холестерол, побољшава варење и подстиче рад цријева.

Такође, дјелује против умора и исцрпљености и због свега овога, сријемуш се сматра једним од најмоћнијих природних савезника здравља.

Како се користи?

Сријемуш се најчешће користи свјеж, јер тада задржава највише хранљивих материја. Листови се беру у рано прољеће, прије цвјетања. Може се користити у салатама, као додатак јелима попут чорби и варива, за припрему песта и намаза или у смутијима за детокс.

Топ 3 рецепта са сријемушем

Песто од сријемуша

Потребно је:

  • шака свјежег сријемуша
  • 50 грама ораха или бадема
  • маслиново уље
  • пармезан (по жељи)
  • со

Све састојке измиксајте у блендеру док не добијете кремасту масу. Идеалан је као намаз или додатак тјестенини.

Прољетна салата са сријемушем

Потребно је:

  • сријемуш
  • млади лук
  • ротквице
  • кувана јаја
  • маслиново уље и лимун

Све исјецкајте, зачините и лагано промијешајте. Савршена лагана и здрава вечера.

Намаз од сријемуша и сира

Потребно је:

  • сријемуш
  • млади сир или крем сир
  • мало павлаке
  • со и бибер

Све сједините у блендеру или виљушком. Добија се укусан намаз који одлично иде уз хљеб или тост.



