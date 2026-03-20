Почела сезона брања сријемуша - ево зашто је ова биљка јако љековита

20.03.2026
Са доласком прољећа, природа нам нуди једну од најздравијих самониклих биљака – сријемуш, познат и као дивљи бијели лук.
Ова ароматична биљка интензивног мириса и укуса не само да обогаћује трпезу, већ има и снажна љековита својства због којих се све чешће налази у јеловницима љубитеља здраве исхране.
Сријемуш је прави природни антибиотик. Богат је витаминима Ц и А, гвожђем, магнезијумом и сумпорним једињењима која имају снажно антибактеријско и детоксикационо дејство. Јача имунитет и помаже организму да се избори са инфекцијама, чисти крв и јетру, смањује крвни притисак и холестерол, побољшава варење и подстиче рад цријева.
Такође, дјелује против умора и исцрпљености и због свега овога, сријемуш се сматра једним од најмоћнијих природних савезника здравља.
Сријемуш се најчешће користи свјеж, јер тада задржава највише хранљивих материја. Листови се беру у рано прољеће, прије цвјетања. Може се користити у салатама, као додатак јелима попут чорби и варива, за припрему песта и намаза или у смутијима за детокс.
Песто од сријемуша
Потребно је:
Све састојке измиксајте у блендеру док не добијете кремасту масу. Идеалан је као намаз или додатак тјестенини.
Потребно је:
Све исјецкајте, зачините и лагано промијешајте. Савршена лагана и здрава вечера.
Потребно је:
Све сједините у блендеру или виљушком. Добија се укусан намаз који одлично иде уз хљеб или тост.
