Добре вијести за љубитеље кафе: Овај напитак смањује ризик од деменције

Аутор:

АТВ

20.03.2026

12:32

Фото: pexels/ Raymond Petrik

Ако си љубитељ јутарње кафе, стижу добре вијести. Ново велико истраживање показује да умјерено конзумирање кафе може смањити ризик од деменције и успорити пад памћења како старимо.

Резултати сугеришу да постоји одређена количина кофеина која се повезује са бољим очувањем когнитивних функција током времена.

Према налазима научника који су анализирали податке из великих, дуготрајних студија које су пратиле животне навике и здравље више од 130.000 људи током више деценија, највећи заштитни ефекат на мозак примјећен је код оних који дневно попију око 2 до 3 шоље обичне (кофеинске) кафе.

Овај ниво повезан је са значајно нижим ризиком од развоја деменције и споријим опадањем способности памћења у каснијим годинама живота.

Истраживање такође указује да је кључни елемент кофеин.

Јер људи који пију кафу без кофеина нису имали исти ефекат заштите као они који конзумирају класичну верзију. То сугерише да управо кофеин и други биоактивни састојци кафе вјероватно имају улогу у очувању здравља мозга.

Важно је напоменути да кафа није „чудотворни лијек“ - њен ефекат је само дио шире слике здравих животних навика.

Ипак, за оне који већ уживају у кафи као дијелу своје свакодневне рутине, умјерена количина може бити више од обичног ритуала — може представљати мали, али значајан допринос дугорочном здрављу мозга.

