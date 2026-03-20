Чекићем полупао пет полицијских аута

АТВ

20.03.2026

13:31

Београдска полиција ухапсила је држављанина БиХ чији су иницијали М.Д. (45) осумњиченог да је чекићем оштетио пет полицијских возила, саопштило је Министарство унутрашњих послова (МУП) Србије.

Осумњичени је јуче око 18.00 часова на паркингу полицијске станице у Савској улици чекићем оштетио пет службених возила.

Приликом интервенције полицијских службеника покушао је да их нападне чекићем, након чега је савладан и ухапшен.

Повријеђен је један полицајац, коме је указана љекарска помоћ, преноси "Срна".

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву због кривичних дјела уништење и оштећење туђе ствари и спречавање службеног лица у вршењу службене радње, бити приведен Првом основном јавном тужилаштву у Београду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

