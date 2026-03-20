На балкону узгајао четири килограма марихуане

Извор:
СРНА
20.03.2026
11:17
Више државно тужилаштво у Подгорици подигло је оптужницу против мушкарца чији су иницијали Д.Т. код кога су пронађена скоро четири килограма марихуане у башти и тераси у Херцег Новом.
Из Тужилаштва наводе да је Д.Т. је у башти куће, на дијелу терасе, посадио сјеменке марихуане из којих су израсле стабљике, које је одржавао, а након тога узгојио 3.931 грама марихуане.
Оптужницом му се ставља на терет да је у Херцег Новом неовлашћено, ради продаје, производио марихуану.
Д.Т. се терети да је починио кривично дјело неовлаштена производња, држање и промет дроге.
