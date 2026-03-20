Kompanije ulažu milione dolara u borbu protiv ''AI poplava''

Mnoge velike tehnološke kompanije uložile su 12.5 miliona dolara u finansiranje za unapređenje sigurnosti otvorenog koda i pokušaj uklanjanja izvještaja o greškama "AI poplava".

Kompanije, uključujući OpenAI, Anthropic, AWS, Google, Microsoft i GitHub, obećale su finansiranje za Alpha-Omegu i Fondaciju za sigurnost otvorenog koda (OpenSSF), obje sigurnosne inicijative unutar Linux Foundationa.

Cilj je razviti dugoročna, održiva sigurnosna rješenja koja podržavaju zajednice otvorenog koda širom svijeta.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se održavaoci otvorenog koda suočavaju s neviđenim brojem sigurnosnih izvještaja, od kojih mnoga generišu automatizovani sistemi.

Mark Riland, direktor Kancelarije CISO-a za AWS, rekao je da ovi izvještaji generisani vještačkom inteligencijom preopterećuju njihovu sposobnost pregleda, prenosi "ITpro".

"Mnogi izvještaji su vrlo niskog kvaliteta - stvarnost koja je dovela do novog industrijskog termina 'AI poplava'," rekao je. "Mnogi su projekti već odlučili uvesti smjernice za podnošenje zahtjeva za vještačku inteligenciju, dok su drugi u potpunosti zaustavili doprinose uzvodno kako bi spriječili poplavu zahtjeva za povlačenjem generisanih vještačkom inteligencijom."