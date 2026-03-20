Kompanije ulažu milione dolara u borbu protiv ''AI poplava''

ATV

20.03.2026

08:35

Компаније улажу милионе долара у борбу против ''АИ поплава''
Mnoge velike tehnološke kompanije uložile su 12.5 miliona dolara u finansiranje za unapređenje sigurnosti otvorenog koda i pokušaj uklanjanja izvještaja o greškama "AI poplava".

Kompanije, uključujući OpenAI, Anthropic, AWS, Google, Microsoft i GitHub, obećale su finansiranje za Alpha-Omegu i Fondaciju za sigurnost otvorenog koda (OpenSSF), obje sigurnosne inicijative unutar Linux Foundationa.

Запаљен аутомобил Бијељина

Hronika

Zapaljen automobil u Bijeljini

Cilj je razviti dugoročna, održiva sigurnosna rješenja koja podržavaju zajednice otvorenog koda širom svijeta.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se održavaoci otvorenog koda suočavaju s neviđenim brojem sigurnosnih izvještaja, od kojih mnoga generišu automatizovani sistemi.

Mark Riland, direktor Kancelarije CISO-a za AWS, rekao je da ovi izvještaji generisani vještačkom inteligencijom preopterećuju njihovu sposobnost pregleda, prenosi "ITpro".

dzamija pixabay

Društvo

Muslimani obilježavaju Ramazanski bajram

"Mnogi izvještaji su vrlo niskog kvaliteta - stvarnost koja je dovela do novog industrijskog termina 'AI poplava'," rekao je. "Mnogi su projekti već odlučili uvesti smjernice za podnošenje zahtjeva za vještačku inteligenciju, dok su drugi u potpunosti zaustavili doprinose uzvodno kako bi spriječili poplavu zahtjeva za povlačenjem generisanih vještačkom inteligencijom."

Pročitajte više

Беба новорођенче

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj

2 h

0
Велика акција полиције: Претреси на више локација, међу осумњиченима и градоначелник

Region

Velika akcija policije: Pretresi na više lokacija, među osumnjičenima i gradonačelnik

2 h

0
Лука Дончић

Košarka

Dončić ubacio 60 poena u NBA ligi

2 h

0
Месар сијече месо на дасци, док носи рукавице.

Region

Mesar godinama mamio djecu preko društvenih mreža

2 h

0

Više iz rubrike

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

Nauka i tehnologija

Soni iznenadio sve: Stiglo novo ažuriranje za PlayStation 3 nakon 20 godina

18 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Robot za samo nekoliko dana naučio da igra tenis

19 h

0
Лед на Антартику.

Nauka i tehnologija

Opasne promjene ispod morskog leda na Antartiku

19 h

0
Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

Nauka i tehnologija

Naučnici tvrde: Rješenje za gojaznost ljudi leži u krvi pitona

20 h

0
