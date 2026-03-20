Mesar godinama mamio djecu preko društvenih mreža

Autor:ATV
20.03.2026
07:59
Komentari:0
Županijski sud nepravosnažno je osudio 26-godišnjeg mesara iz središnje Hrvatske na kaznu zatvora od 12 i po godina zbog serije jezivih krivičnih djela počinjenih na štetu čak 31 maloljetnice, od kojih je najmlađa žrtva imala svega 11 godina.
Optužnica ga tereti za ukupno 35 krivičnih djela, uključujući polno zlostavljanje, iskorištavanje djece za pornografiju, mamljenje radi zadovoljenja polnih potreba, te teške prijetnje. Pored zatvorske kazne, izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane pristupa internetu koja će trajati dvije godine duže od same kazne zatvora.
Suočen sa neoborivim dokazima, optuženi je priznao krivicu i izrazio kajanje pred sudskim vijećem.
"Nisam ponosan zbog toga što sam učinio. I sada me je zbog svega sramota", rekao je u svoju odbranu 26-godišnji mesar, dodajući da se tokom boravka iza rešetaka namjerava uključiti u psihosocijalni tretman.
Istraga je utvrdila da je serija krivičnih djela započela još 2018. godine putem aplikacija Snapchat i Facebook Messenger. Optuženi je svjesno stupao u kontakt sa djevojčicama, tražeći od njih eksplicitne fotografije i video-snimke.
Svijet
Eksplozije u Jerusalimu i Teheranu; Izrael odustaje od napada na iranska gasna polja
Prema pisanju portala Jutarnji.hr, mnoge od njih je zastrašivao i ucjenjivao, a jednoj djevojčici je prijetio ubistvom bliskih osoba ukoliko ne ispuni njegove zahtjeve. Zabilježen je i pokušaj napada na školskom igralištu, gdje se našao sa jednom od žrtava, ali ga je prestravljeno dijete uspjelo odbiti.
Postupci ovog predatora ostavili su duboke ožiljke na psihu maloljetnica. Prema svjedočenjima, mnoge žrtve su nakon traume:
Vještak psihijatar je u svom nalazu naveo da optuženi pati od poremećaja ličnosti narcističkog karaktera, uz pretjeranu upotrebu alkohola. Utvrđeno je da pokazuje sklonost ka djeci u pubertetskom uzrastu (hebefilija), ali je u vrijeme izvršenja djela bio potpuno ubrojiv.
Kao olakšavajuće okolnosti, sud je uzeo u obzir njegovo priznanje, kajanje i činjenicu da je dio djela počinio kao mlađa punoljetna osoba. Ipak, težina i brojnost djela rezultirali su visokom zatvorskom kaznom i strogom zabranom približavanja svim žrtvama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Srbija
2 h0
Društvo
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
10
23
10
21
10
17
10
17
10
17
Trenutno na programu