Mesar godinama mamio djecu preko društvenih mreža

Месар сијече месо на дасци, док носи рукавице.
Županijski sud nepravosnažno je osudio 26-godišnjeg mesara iz središnje Hrvatske na kaznu zatvora od 12 i po godina zbog serije jezivih krivičnih djela počinjenih na štetu čak 31 maloljetnice, od kojih je najmlađa žrtva imala svega 11 godina.

Optužnica ga tereti za ukupno 35 krivičnih djela, uključujući polno zlostavljanje, iskorištavanje djece za pornografiju, mamljenje radi zadovoljenja polnih potreba, te teške prijetnje. Pored zatvorske kazne, izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane pristupa internetu koja će trajati dvije godine duže od same kazne zatvora.

"Nisam ponosan na ono što sam učinio"

Suočen sa neoborivim dokazima, optuženi je priznao krivicu i izrazio kajanje pred sudskim vijećem.

"Nisam ponosan zbog toga što sam učinio. I sada me je zbog svega sramota", rekao je u svoju odbranu 26-godišnji mesar, dodajući da se tokom boravka iza rešetaka namjerava uključiti u psihosocijalni tretman.

Pakao koji je počeo na društvenim mrežama

Istraga je utvrdila da je serija krivičnih djela započela još 2018. godine putem aplikacija Snapchat i Facebook Messenger. Optuženi je svjesno stupao u kontakt sa djevojčicama, tražeći od njih eksplicitne fotografije i video-snimke.

Техеран Иран

Svijet

Eksplozije u Jerusalimu i Teheranu; Izrael odustaje od napada na iranska gasna polja

Prema pisanju portala Jutarnji.hr, mnoge od njih je zastrašivao i ucjenjivao, a jednoj djevojčici je prijetio ubistvom bliskih osoba ukoliko ne ispuni njegove zahtjeve. Zabilježen je i pokušaj napada na školskom igralištu, gdje se našao sa jednom od žrtava, ali ga je prestravljeno dijete uspjelo odbiti.

Traumatične posljedice po žrtve

Postupci ovog predatora ostavili su duboke ožiljke na psihu maloljetnica. Prema svjedočenjima, mnoge žrtve su nakon traume:

  • Odbijale da izlaze iz svojih kuća.
  • Prestale da konzumiraju hranu.
  • Potpuno se izolovale od prijatelja i porodice, zatvarajući se u sobe.

Nalaz vještaka: Narcisoidnost i hebefilija

Vještak psihijatar je u svom nalazu naveo da optuženi pati od poremećaja ličnosti narcističkog karaktera, uz pretjeranu upotrebu alkohola. Utvrđeno je da pokazuje sklonost ka djeci u pubertetskom uzrastu (hebefilija), ali je u vrijeme izvršenja djela bio potpuno ubrojiv.

Kao olakšavajuće okolnosti, sud je uzeo u obzir njegovo priznanje, kajanje i činjenicu da je dio djela počinio kao mlađa punoljetna osoba. Ipak, težina i brojnost djela rezultirali su visokom zatvorskom kaznom i strogom zabranom približavanja svim žrtvama.

Pročitajte više

Експлозије у Јерусалиму и Техерану; Израел одустаје од напада на иранска гасна поља

Svijet

Eksplozije u Jerusalimu i Teheranu; Izrael odustaje od napada na iranska gasna polja

2 h

0
Авион из Дохе са 250 српских држављана слетио у Београд

Srbija

Avion iz Dohe sa 250 srpskih državljana sletio u Beograd

2 h

0
Детаљна прогноза: Шта нам доноси први дан прољећа?

Društvo

Detaljna prognoza: Šta nam donosi prvi dan proljeća?

2 h

0
Помен најмлађем одликованом борцу Споменку Гостићу

Republika Srpska

Pomen najmlađem odlikovanom borcu Spomenku Gostiću

2 h

0

Više iz rubrike

Изузетно отровна риба поново ухваћена код Дубровника: Може бити смртоносна

Region

Izuzetno otrovna riba ponovo uhvaćena kod Dubrovnika: Može biti smrtonosna

11 h

0
Хрватски војници евакуисани из Ирака

Region

Hrvatski vojnici evakuisani iz Iraka

17 h

0
Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

Region

Razbojnik prijetio mladiću i ukrao mu nakit vrijedan 12.000 evra

20 h

0
Експлозија у Центру за истраживање свемира, има повријеђених

Region

Eksplozija u Centru za istraživanje svemira, ima povrijeđenih

22 h

0
  • Najnovije

  • Najčitanije

10

23

Izbio požar u stanu u Tesliću, oglasila se policija

10

21

Banjalučanin uzimao klime iz prodavnice i nije ih platio

10

17

U brutalnoj sačekuši pretukli mladića motkama: Mrežama kruži uznemirujući video

10

17

Najbolje frizure sa Oskara 2026: Kako zvijezde nose kratku kosu i volumen

10

17

Bitno: O plaćanju almentacije

