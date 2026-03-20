Mesar godinama mamio djecu preko društvenih mreža

Županijski sud nepravosnažno je osudio 26-godišnjeg mesara iz središnje Hrvatske na kaznu zatvora od 12 i po godina zbog serije jezivih krivičnih djela počinjenih na štetu čak 31 maloljetnice, od kojih je najmlađa žrtva imala svega 11 godina.

Optužnica ga tereti za ukupno 35 krivičnih djela, uključujući polno zlostavljanje, iskorištavanje djece za pornografiju, mamljenje radi zadovoljenja polnih potreba, te teške prijetnje. Pored zatvorske kazne, izrečena mu je i sigurnosna mjera zabrane pristupa internetu koja će trajati dvije godine duže od same kazne zatvora.

"Nisam ponosan na ono što sam učinio"

Suočen sa neoborivim dokazima, optuženi je priznao krivicu i izrazio kajanje pred sudskim vijećem.

"Nisam ponosan zbog toga što sam učinio. I sada me je zbog svega sramota", rekao je u svoju odbranu 26-godišnji mesar, dodajući da se tokom boravka iza rešetaka namjerava uključiti u psihosocijalni tretman.

Pakao koji je počeo na društvenim mrežama

Istraga je utvrdila da je serija krivičnih djela započela još 2018. godine putem aplikacija Snapchat i Facebook Messenger. Optuženi je svjesno stupao u kontakt sa djevojčicama, tražeći od njih eksplicitne fotografije i video-snimke.

Prema pisanju portala Jutarnji.hr, mnoge od njih je zastrašivao i ucjenjivao, a jednoj djevojčici je prijetio ubistvom bliskih osoba ukoliko ne ispuni njegove zahtjeve. Zabilježen je i pokušaj napada na školskom igralištu, gdje se našao sa jednom od žrtava, ali ga je prestravljeno dijete uspjelo odbiti.

Traumatične posljedice po žrtve

Postupci ovog predatora ostavili su duboke ožiljke na psihu maloljetnica. Prema svjedočenjima, mnoge žrtve su nakon traume:

Odbijale da izlaze iz svojih kuća.

Prestale da konzumiraju hranu.

Potpuno se izolovale od prijatelja i porodice, zatvarajući se u sobe.

Nalaz vještaka: Narcisoidnost i hebefilija

Vještak psihijatar je u svom nalazu naveo da optuženi pati od poremećaja ličnosti narcističkog karaktera, uz pretjeranu upotrebu alkohola. Utvrđeno je da pokazuje sklonost ka djeci u pubertetskom uzrastu (hebefilija), ali je u vrijeme izvršenja djela bio potpuno ubrojiv.

Kao olakšavajuće okolnosti, sud je uzeo u obzir njegovo priznanje, kajanje i činjenicu da je dio djela počinio kao mlađa punoljetna osoba. Ipak, težina i brojnost djela rezultirali su visokom zatvorskom kaznom i strogom zabranom približavanja svim žrtvama.