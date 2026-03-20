Detaljna prognoza: Šta nam donosi prvi dan proljeća?

U Republici Srpskoj danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i maksimalnu temperaturu vazduha do 17 stepeni Celzijusovih, dok će na jugu biti sunčano ali vjetrovito uz jaku buru.

Danas, 20. marta, i zvanično nastupa prvi dan proljeća. Iako kalendarski počinje toplije godišnje doba, podaci Hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je jutro u većini krajeva počelo uz umjerenu oblačnost i niske temperature, dok se na Han Pijesku zadržalo 10 centimetara snijega. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 stepeni na istoku do 17 stepeni na sjeveru i jugu, dok će u višim predjelima biti oko pet stepeni.

Jutarnja mjerenja temperature vazduha

Prema podacima izmjerenim u sedam časova, najniža temperatura zabilježena je na Han Pijesku gdje su bila minus dva stepena. Slijede Drinić i Čemerno sa minus jedan stepen, dok je na Sokocu i u Ribniku izmjereno nula stepeni.

U Banjaluci, Kneževu i Šipovu izmjeren je jedan stepen iznad nule. Prijedor, Novi Grad, Gacko i Mrkonjić Grad jutro su započeli sa dva stepena. Tri stepena izmjerena su u Srpcu i Srebrenici, dok je četiri stepena zabilježeno u Bileći, Višegradu, Rudom i Foči. U Bijeljini je izmjereno šest stepeni, a najtopliji su Doboj i Trebinje sa sedam stepeni Celzijusovih.

Padavine

Tokom dana nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz dosta sunčanih intervala. Ponegdje u brdsko-planinskim predjelima moguća je izolovana pojava prolazne kiše ili slabog pljuska. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini tokom cijelog dana duvati jaka bura.

Padavine u protekla 24 časa bile su vrlo slabe. Na Han Pijesku je palo 0,5 litara po kvadratnom metru, u Driniću 0,2 litra, dok je u Kneževu i Rudom zabilježeno svega 0,1 litar kiše. Ostala mjesta, poput Prijedora, Mrkonjić Grada, Sokoca i Ribnika, nisu imala izmjerenih padavina.

Vremenske prilike u Banjaluci

U najvećem gradu Srpske prvi dio dana biće uglavnom sunčan uz promjenljivu oblačnost. Od podneva se očekuje jače naoblačenje, pa bi u široj regiji grada mogla pasti po koja kap kiše. Maksimalna dnevna temperatura vazduha u Banjaluci dostizaće 15 stepeni, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.