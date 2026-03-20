Slavimo sedam sveštenomučenika: Jedna stvar donosi blagoslov

20.03.2026
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetih sedam sveštenomučenika hersonskih, a oni su Vasilije, Jefrem, Evgenije, Elpidije, Agatodor, Eterije i Kapiton.
Svi oni su bili episkopi u Hersonu u razna vremena, i svi su postradali (jedini Eterije umrije mirno) od nevjernika, bilo od Jevreja, ili Grka, ili Skita. Svi su oni odlazili u te divlje strane kao misionari, slani od patrijarha jerusalimskog, da pronose svjetlost jevanđelsku. Svi su bili namučeni i postradali radi Isusa Hrista.
Vasilije je vaskrsao sina nekoga kneza u Hersonu, što je ogorčilo Jevreje, te su ga optužili. Bio je vezan za noge i vučen ulicama gradskim dok dušu nije ispustio. Jefrem je mačem posiječen. Evgenije, Elpidije i Agatodor su bijeni štapovima i kamenjem dok nisu umrli. Eterije je živio u vrijeme Konstantina Velikog, te je u slobodi i miru upravljao Crkvom, sagradio veliki hram u Hersonu, i skonča mirno.
Kada je posljednji od njih, Kapiton, bio poslan za episkopa, potražiše divlji Skiti od njega znak, pa da vjeruju. I predložiše mu sami da uđe u ognjenu peć, pa ako ne izgori, oni će svi povjerovati u Hrista. Sa molitvom i nadom na Boga, Kapiton stavi omofor arhijerejski na sebe i prekrstivši se uđe u zažarenu peć držeći i srce i misli svoje uzdignute k Bogu. I postoja u plamenu oko jednoga sata, i bez ikakve povrede, ni na tijelu, ni na odijelu, izađe zdrav.
Tada svi povikaše: "Jedan je Bog, Bog hrišćanski, veliki i silni, koji sačuva služitelja svoga u peći ognjenoj!" I krsti se cio grad i sva okolina. O ovome čudu pričalo se mnogo na Nikejskom saboru. A Kapitonu se desi da ga na putu uhvatiše na rijeci Dnjepru neki Skiti i u rijeku utopiše. Svi postradaše početkom 4. vijeka.
