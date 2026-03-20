Logo
Large banner

Muslimani obilježavaju Ramazanski bajram

Autor:

ATV

20.03.2026

08:22

Komentari:

0
Muslimani u BiH i širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Ramazanskog bajrama koji se slavi tri dana.

Centralna bajramska svečanost je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje vjersku službu predvodi poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović.

beba-novorođenče-28082025

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj

Vjerska služba je počela u 6.29 časova.

I muslimani u Banjaluci okupili su se u Ferhadiji na službi.

Ramazanski bajram je praznik kojim se obilježava kraj posta i označava kraj mjeseca ramazana.

Prvi dan Bajrama, jednog od dva najveća muslimanska praznika, provodi se u krugu porodice, drugog dana se obilaze groblja, a treći dan je predviđen za druženje s prijateljima i poznanicima.

ILU-SLOVENIJA-130925

Region

Velika akcija policije: Pretresi na više lokacija, među osumnjičenima i gradonačelnik

Zvaničnici Srpske uputili su čestitke svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u BiH, uz želju da Bajram proslave u miru i radosti, okruženi porodicom i prijateljima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ramazanski bajram

Bajram

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner