Muslimani obilježavaju Ramazanski bajram

Autor:ATV
20.03.2026
08:22
Komentari:0
Muslimani u BiH i širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Ramazanskog bajrama koji se slavi tri dana.
Centralna bajramska svečanost je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje vjersku službu predvodi poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović.
Društvo
Najljepše vijesti u Srpskoj
Vjerska služba je počela u 6.29 časova.
I muslimani u Banjaluci okupili su se u Ferhadiji na službi.
Ramazanski bajram je praznik kojim se obilježava kraj posta i označava kraj mjeseca ramazana.
Prvi dan Bajrama, jednog od dva najveća muslimanska praznika, provodi se u krugu porodice, drugog dana se obilaze groblja, a treći dan je predviđen za druženje s prijateljima i poznanicima.
Region
Velika akcija policije: Pretresi na više lokacija, među osumnjičenima i gradonačelnik
Zvaničnici Srpske uputili su čestitke svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u BiH, uz želju da Bajram proslave u miru i radosti, okruženi porodicom i prijateljima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
23
10
21
10
17
10
17
10
17
Trenutno na programu