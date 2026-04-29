Prijave na Javni poziv za kapitalne investicije do 6. maja

Đurđevdan samo što nije, 6.maj je posljednji dan za prijavu na Javni poziv za kapitalne investicije. Većina poljoprivrednika u Srpskoj već je sumirala šta ima od mašina, priključaka ili objekata, a šta je to što im nedostaje i uredno to i prijavila.

Među njima je i Darko Ilić povrtar iz Donjih Karajizovaca kod Gradiške. Nakon nabavke traktora, priključaka, podizanja plastenika na red je , kaže, došlo skladište jer mu je neophodno.

"Veoma je teško bez adekvatnih skladišnih prostora. Luk i krompir i prekozimski kupus – ako nemaš adekvatno skladište ne možeš skladištiti, ne možeš se pojaviti na tržištu za proizvodima koji ne zadovoljavaju sve kriterijume i naravno da nam to mnogo znači", kaže Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.

Cilj je da se što više novca usmjeri na tekuću proizvodnju. Novca za kapitalne investicije ima dovoljno, kažu u resornom ministarstvu. Na adresu ministarstva poljoprivrede stigao je zavidan broj prijava, što dokazuje da je poljoprivrednici žele da unaprijede proizvodnju, kaže ministarka Kuzmić.

"Mi smo zaista srećni što možemo da pomognemo našim ljudima da kupe sve ono što im je potrebno. Tu se radi o 40% učešća do 50% za mlađe od 40 godina i žene na selu i prošle godine je za ove namjene izdvojeno 43 miliona KM. Takođe svi zahtjevi koji budu opravdani, mi ćemo ih odobriti", kaže Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pravila su jasna: jedan poljoprivrednik - maksimalno jedna prijava koja se odnosi isključivo na jedan osnov podsticaja. Poljoprivrednicima je na raspolaganju okvirno između 30 i 40 miliona maraka. Bude li trebalo i više novca pronaći ćemo način da svima izađemo u susret i da svi nabave njima neophodne mašine, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede.