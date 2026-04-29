Preminuo Ilija Stevančević

29.04.2026 13:05

Преминуо Илија Стеванчевић
Bivši narodni poslanik Republike Srpske, Ilija Stevančević, preminuo je juče u 89. godini života, prenosi RTRS.

Stevančević je bio dugogodišnji narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tokom svog mandata bio je član Partije ujedinjenih penzionera (PUP), a kasnije je d‌jelovao i kao samostalni poslanik.

U svom političkom radu bio je prepoznatljiv kao borac za prava penzionera, često upućujući poslanička pitanja nadležnim ministarstvima u vezi sa socijalnom zaštitom i penzijskim sistemom.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

"Nenadoknadivo za naše generacije": Kako je ekocid na obali Vrbasa za Stanivukovića "samo jedna vrba"?

Obavljao je i funkciju savjetnika u Vladi Republike Srpske, gd‌je je istican kao jedan od najstarijih aktivnih aktera na političkoj sceni.

Stevančević će biti sahranjen sutra u 14 časova, na porodičnom groblju Pržine – Crni Lug.

Ilija Stevančević

Narodni poslanik

Penzioneri

Narodna skupština Republike Srpske

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује за Први мај?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za Prvi maj?

18 min

0
Лична и возачка карта на столу.

Društvo

Evo kako ćete od sada puno brže dobiti ličnu kartu i šta to znači za vaš džep

2 h

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Društvo

Praznik koji bi vas mogao skupo koštati: Ovo nikako ne smijete raditi za Prvi maj

3 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Kraj aprila donosi zahlađenje: Danas nagla promjena vremena

5 h

0

13

15

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

13

14

Tijelo žene spalio u ZOO vrtu?

13

08

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

13

08

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

13

05

