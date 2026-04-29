Preminuo Ilija Stevančević

Bivši narodni poslanik Republike Srpske, Ilija Stevančević, preminuo je juče u 89. godini života, prenosi RTRS.
Stevančević je bio dugogodišnji narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tokom svog mandata bio je član Partije ujedinjenih penzionera (PUP), a kasnije je djelovao i kao samostalni poslanik.
U svom političkom radu bio je prepoznatljiv kao borac za prava penzionera, često upućujući poslanička pitanja nadležnim ministarstvima u vezi sa socijalnom zaštitom i penzijskim sistemom.
"Nenadoknadivo za naše generacije": Kako je ekocid na obali Vrbasa za Stanivukovića "samo jedna vrba"?
Obavljao je i funkciju savjetnika u Vladi Republike Srpske, gdje je istican kao jedan od najstarijih aktivnih aktera na političkoj sceni.
Stevančević će biti sahranjen sutra u 14 časova, na porodičnom groblju Pržine – Crni Lug.
