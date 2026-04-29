Vlada FBiH ograničila cijenu hljeba

ATV
29.04.2026 17:30

Влада ФБиХ ограничила цијену хљеба
Foto: ATV

Federalna Vlada ograničila je cijenu hljeba čiji kilogram ne može biti skuplji od četiri KM, a pola kilograma ne smije preći dvije KM.

Ova mjera odnosi se na bijeli, polubijeli i crni pšenični hljeb koji su proizvedeni od različitih tipova pšeničnog brašna, bez obzira na trgovački naziv proizvoda.

Odluka donesena na telefonskoj sjednici

Odluka o tome donesena je na telefonskoj sjednici i primjenjuje se 60 dana od dana stupanja na snagu.

Federalna Vlada je produžila i trajanje mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena sa 120 na 150 dana.

Donesena je i odluka o izdvajanju 700.000 KM iz budžeta za finansiranje nabavke lijekova za liječenje djece oboljele od Hunterovog sindroma - lijek "elaprejs" i Sindroma skraćenog crijeva - lijek "rivestiv".

Za realizaciju ove odluke zadužena su ministarstva finansija i zdravlja.

