Sutra pad temperature: Očekuje se i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje hladnije vrijeme uz jutarnju oblačnost, padavine na jugu i istoku i postepeno razvedravanje tokom dana, dok će na planinama padati susnježica i snijeg.

Na sjeveru će ujutru biti suvo uz postepeno razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano na sjeveru i zapadu.

Na jugu i istoku padavine će se postepeno prestajati i do večeri će se vrijeme stabilizovati.

Očekuje se i vjetrovito vrijeme, dok će uveče i tokom naredne noći preovladavati vedro i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na jugu jaka do olujna bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do sedam, na jugu do 13, a maksimalna dnevna od 10 do 16, na jugu do 20, a u višim predjelima na istoku oko četiri stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je preovladavalo jače naoblačenje. Prije podne kiša je registrovana u sjevernim područjima, a u poslijepodnevnim i večernjim časovima kiša i pljuskovi se očekuju u većini krajva.