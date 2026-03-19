Sjajni Partizan slavio u Parizu

Košarkaši Partizana pobijedili su večeras u gostima ekipu Pariza rezultatom 90:81 u utakmici 32. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 17 poena, dok je Tonje Džekiri dodao 15. Nik Kalates je zabilježio 12 poena, 10 asistencija i tri skoka.

Kod domaćih, najbolji je bio Nadir Hifi sa 23 poena.

Košarkaši Partizana se trenutno nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobjeda i 20 poraza, dok je Pariz na 17. poziciji sa skorom 12/21.

Košarkaši Partizana će u narednom, 33. kolu Evrolige u Beogradu dočekati Asvel.