Izuzetno otrovna riba ponovo uhvaćena kod Dubrovnika: Može biti smrtonosna

19.03.2026

22:50

Kod Dubrovnika je ponovo uhvaćena izuzetno otrovna i opasna riba "srebrnopruga napuhača", a nekoliko dana kasnije ulovljena je i u splitskom akvatorijumu.

Riječ je o izuzetno otrovnoj ribi, koja sadrži otrov tetrodotoksin. Nakon konzumacije riba može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Osim otrova, ova vrsta ima i snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne povrede.

S ribom treba rukovati pažljivo i po mogućnosti izbjegavati direktan kontakt upozorili su iz Instituta za okenografiju i ribarstvo.

"Srebrnopruga napuhača" je još uvijek redak posjetilac u Jadranskom moru, ali njena brojnost bi se s vremenom mogla povećavati. To je još jedna u nizu invazivnih vrsta koje se ubrzano šire u Jadranu.

"Prirodno je rasprostranjena u tropskim predjelima Indijskog i Tihog okeana. U Sredozemnom moru prvi je put zabilježena 2003. godine uz jugoistočnu obalu Turske, nakon čega se postupno širila istočnim Mediteranom", rekao je za Dubrovački vjesnik dr sc Valter Kožul, naučnik u Institutu za more i priobalje.

