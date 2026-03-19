Amerika dozvolila prodaju ruske nafte, odredili i datum

Ministarstvo finansija SAD dozvolilo je isporuku i prodaju sirove nafte i naftnih derivata ruskog porijekla koji su utovareni na tankere od 12. marta do 11. aprila.

Američko ministarstvo izdalo je novu opštu licencu koja dozvoljava isporuku i prodaju, te navodi da se to odnosi na bilo koji broj natovaren naftom i naftnim derivatima.

- Sve transakcije koje su uobičajene i neophodne za prodaju, isporuku ili istovar sirove nafte ili naftnih derivata ruskog porijekla utovarenih na bilo koji brod, uključujući brodove blokirane prema navedenim ovlašćenjima do 12. marta omogućene su do 11. aprila - navodi se u obavještenju.

Nova izuzeća ne odnose se na transakcije koje uključuju Sjevernu Koreju, Kubu i Krim.