Tramp otkrio kako je počeo napad na Iran, pa "pecnuo" saveznike: Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?

19.03.2026
22:13
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp iznenadio je u četvrtak odgovorom novinare tokom sastanka s japanskom premijerkom Sanae Takaiči u Vašingtonu.
Na pitanje zašto o planovima napada na Iran nije obavijestio svoje saveznike, Tramp je odgovorio povezujući svoju odluku s drugim svjetskim ratom.
"Htjeli smo iznenađenje. Ko o iznenađenju zna bolje od Japana? Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?", rekao je Tramp.
President Donald Trump drew a parallel between US strikes on Iran and Japan's attack on Pearl Harbor decades ago, as he defended the war against Tehran at a meeting with Japan's Sanae Takaichi https://t.co/O4JCL9qoMI pic.twitter.com/x7BzmDlwqt— Reuters (@Reuters) March 19, 2026
