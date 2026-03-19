Tramp otkrio kako je počeo napad na Iran, pa "pecnuo" saveznike: Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?

Predsjednik SAD Donald Tramp iznenadio je u četvrtak odgovorom novinare tokom sastanka s japanskom premijerkom Sanae Takaiči u Vašingtonu.

Na pitanje zašto o planovima napada na Iran nije obavijestio svoje saveznike, Tramp je odgovorio povezujući svoju odluku s drugim svjetskim ratom.

"Htjeli smo iznenađenje. Ko o iznenađenju zna bolje od Japana? Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?", rekao je Tramp.