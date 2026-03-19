Logo
Large banner

Tramp otkrio kako je počeo napad na Iran, pa "pecnuo" saveznike: Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?

19.03.2026

22:13

Komentari:

0
Јапанска премијерка Сане Такачи у угодном разговору са Доналдом Трампом, 19. марта 2026. године у Бијелој кући.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp iznenadio je u četvrtak odgovorom novinare tokom sastanka s japanskom premijerkom Sanae Takaiči u Vašingtonu.

Na pitanje zašto o planovima napada na Iran nije obavijestio svoje saveznike, Tramp je odgovorio povezujući svoju odluku s drugim svjetskim ratom.

"Htjeli smo iznenađenje. Ko o iznenađenju zna bolje od Japana? Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?", rekao je Tramp.

Podijeli:

Tagovi :

Sanae Takaiči

Donald Tramp

Japan

Komentari (0)
Large banner

Преминуо један од најбогатијих људи на свијету и власник италијанског клуба

Лидери 25 чланица ЕУ усвојили закључке о Украјини, Орбан и Фицо нису потписали

Колико Кијев тражи милијарди од Брисела?

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner