Lideri 25 članica EU usvojili zaključke o Ukrajini, Orban i Fico nisu potpisali

Evropski savjet usvojio je danas zaključke o Ukrajini u kojima se, pored ostalog navodi da šefovi država i vlada zemalja Evropske unije očekuju isplatu prve rate kredita za podršku Kijevu do početka aprila, a zaključke je podržalo 25 članica, dok premijeri Mađarske i Slovačke Viktor Orban i Robert Fico nisu potpisali dokument.

- Nakon odluke iz decembra 2025. da Ukrajini obezbijedi kredit za podršku od 90 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu, Evropski savjet pozdravlja odobrenje kredita i očekuje prvu isplatu do početka aprila - navodi se u dokumentu, saopštila je pres služba Evropskog savjeta.

U tom kontekstu, Evropski savjet takođe poziva na pojačano angažovanje sa trećim zemljama kako bi se premostio preostali finansijski jaz od 30 milijardi evra za Ukrajinu.

Evropski savjet je takođe naglasio važnost nastavka ulaganja napora u pružanje vojne podrške Ukrajini i hitnog ubrzanja proizvodnje i isporuke prioritetne opreme, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, municiju, dronove i rakete, kao i pomoć Ukrajini u zaštiti energetske i kritične infrastrukture.

Lideri članica EU su se saglasili da će sva vojna podrška, kao i bezbjednosne garancije za Ukrajinu, biti pružene uz puno poštovanje bezbjednosne i odbrambene politike pojedinih država članica i uzimajući u obzir bezbjednosne i odbrambene interese svih država članica.

- U petoj godini ruske agresije protiv Ukrajine, Evropski savet potvrđuje svoju nepokolebljivu I čvrstu podršku nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica - navodi se u tekstu.

Naglašava se takođe da je budućnost Ukrajine i njenih građana "unutar Evropske unije".

Evropski lideri su istovremeno pozvali Rusiju da pristane na potpun, bezuslovan i hitan prekid vatre i da započne smislene pregovore za pravedan i trajan mir.

- Da bi mir bio pravedan i trajan, poštovanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine je kamen temeljac. Granice ne smijeju da se menjaju silom, agresor ne može da bude nagrađen, a dugoročna bezbjednost i sposobnost Ukrajine da se brani moraju biti garantovane - navodi se u dokumentu.

Kako se navodi u zaključcima, Evropski savet je snažno osudio Rusiju zbog njenih "sistematskih i namjernih napada na civilnu i energetsku infrastrukturu Ukrajine", posebno na termoelektrane, i pozdravio energetsku podršku i pomoć u civilnoj zaštiti koju su Ukrajini pružile EU i njene države članice, kao i međunarodni partneri.

- Evropski savjet očekuje brzo usvajanje 20. paketa sankcija i ponavlja važnost daljeg smanjenja ruskih energetskih prihoda i daljih ograničenja ruskog bankarskog sistema i razmatra napore da se odvrati djelovanje ruske flote u sjenci - naveli su evropski lideri.

U dokumentu je posebno snažno osuđeno raspoređivanje oružanih snaga Severne Koreje u ratu protiv Ukrajine, kao i kontinuirana vojna podrška koju pružaju, između ostalih, Iran i Belorusija.

- Evropski savjet takođe potvrđuje posvećenost EU obezbjeđivanju pune odgovornosti za ratne zločine i druge najteže zločine počinjene tokom ruske agresije protiv Ukrajine. U tom kontekstu, Evropski savjet poziva na kontinuirane napore u okviru Savjeta Evrope da se pokrene rad Specijalnog tribunala za zločine agresije protiv Ukrajine i osnivanje Međunarodne komisije za razmatranje potraživanja protiv Ukrajine - navodi se u dokumentu.

Evropski savjet će se ponovo pozabaviti pitanjem usvajanja dokumenta na narednom zasjedanju, saopšteno je iz Savjeta EU.

Orban je blokirao odobravanje kredita EU za Ukrajinu od 90 miliona evra, kao i 20. paket antiruskih sankcija, nakon što je obustavljena isporuka ruske nafte preko naftovoda Družba, koji je, kako tvrdi Kojev, oštećen u ruskom napadu.

Protok ruske nafte kroz naftovod "Družba" do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara, a i Slovačka i Mađarska tvrde da naftovod može da radi, a da Ukrajina neće da nastavi sa isporukama nafte.