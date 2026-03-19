Koliko Kijev traži milijardi od Brisela?

Ukrajina zahtijeva dodatnih 5,5 milijardi evra od EU za pripremu za sljedeću zimu, ali Mađarska se tome protivi dok naftovod "Družba" ne bude operativan, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je istakao da se sa Mađarskom ne može igrati, niti se Mađarska može ucjenjivati, prenosi novinska agencija MTI.

"Sve dok traje blokada nafte, Brisel neće donijeti nijednu odluku koja bi bila važna za Ukrajince ili im donijela novac", napomenuo je Sijarto, a prenosi Srna.