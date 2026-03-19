Radnici ostali bez posla: Vlada Srpske izdvaja 800.000 KM

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za 2025. godinu, u okviru kojeg su planirana značajna sredstva za podršku radnicima koji su ostali bez posla.

Budžetom i Rebalansom budžeta za 2025. godinu za ove namjene izdvojeno je ukupno 800.000 KM. Od tog iznosa, 750.000 KM predviđeno je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je 50.000 KM namijenjeno za doprinose za osiguranje od nezaposlenosti.

Na prijedlog nadležne Komisije, Vlada je tokom godine donijela četiri odluke u okviru ovog programa, kojima je utrošeno 747.986,19 KM. Sredstva su iskorištena za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za ukupno 313 radnika iz 24 preduzeća.

"Podaci pokazuju da se program socijalnog zbrinjavanja radnika sprovodi kontinuirano više od dvije decenije. U periodu od 2004. godine do kraja 2025. godine za njegovu realizaciju ukupno je izdvojeno 216.921.245,22 KM.

Zahvaljujući ovim sredstvima, socijalno je zbrinuto 72.685 radnika iz 555 preduzeća. Posebno je značajno da je putem javnih poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 8.097 radnika iz preduzeća u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije", navode iz Vlade i dodaju:

"Ukoliko se izuzme povrat sredstava iz stečajne mase, iz budžeta Republike Srpske je u periodu od 2004. do kraja 2025. godine za ove namjene izdvojeno 190.071.404,75 KM."