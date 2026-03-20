Velika akcija policije: Pretresi na više lokacija, među osumnjičenima i gradonačelnik

U Mariboru je u toku istraga o poslovima zvaničnika opštine, a među osumnjičenima je, prema nezvaničnim informacijama, i gradonačelnik Saša Arsenovič, prenijeli su mediji u Sloveniji.

Istražioci slovenačkog Nacionalnog istražnog biroa danas su bili u sjedištu opštine Maribor.

Kako se navodi, 66 istražilaca na području policijskih uprava Ljubljana, Celje i Maribor izvršilo je 17 pretresa kuća na osnovu sudskih naloga, a trenutno su u toku još četiri pretresa. Generalna policijska uprava potvrdila je da su istrage u toku.

"Na osnovu opsežnog pretkrivičnog postupka koji je započet 2025. godine, istražioci Nacionalnog istražnog biroa danas su, uz pomoć kriminalističkih istražilaca iz policijskih uprava Ljubljana i Maribor, sproveli završnu operaciju u vezi sa sumnjama na krivična djela iz oblasti privrednog kriminala i korupcije", navela je uprava.

Kako su dodali, pretkrivični postupak vodi nadležno specijalizovano državno tužilaštvo, a pošto su aktivnosti na terenu još uvijek u toku, više informacija biće dato tokom dana, prenosi 24ur.

Prema nezvaničnim informacijama, među osumnjičenima je i gradonačelnik Maribora Saša Arsenovič.

On se, kako piše Večer, sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, a ovaj slučaj uključuje kontroverzne radnje u prodaji jedne od parcela u Mariboru. Iz mariborske opštine je za agenciju STA potvrđeno da je gradonačelnik na kratko bio pritvoren dok traju aktivnosti, što je uobičajeno u takvim istragama.

Generalna policijska uprava je saopštila da su u toku akcije tri osobe lišene slobode, od kojih je jedna već puštena. Arsenovič je u kratkoj izjavi za neke medije potvrdio da se istraga odvija u prostorijama opštine i u njegovoj kući.

On je kazao da je istražiocima predao traženi materijal i da je naredio drugim zaposlenima u opštini da urade isto.

Gradonačelnik je negirao navode na koje se istraga odnosi, opisujući ih kao “ništa ozbiljno“ i dodajući da će stoga “nastaviti da radi svoj posao kao i do sada”.

Pretkrivični postupak se vodi zbog osnova sumnje da je izvršeno ukupno 17 krivičnih djela, i to protivpravno primanje i davanje poklona, primanje i davanje mita, kao i ostvarivanje koristi za nezakonito posredovanje, za šta je osumnjičeno pet fizičkih lica, navedeno je u saopštenju za javnost.

Prema pisanju lista Večer, jedan od ključnih razloga za krivičnu istragu je prodaja zemljišta u Studencima, koja je prije nekoliko godina izazvala nemire među lokalnim stanovništvom zbog uzgoja svinja na tom području i neuspješne promjene namjene zemljišta.

Zemljište je prošle godine kupila kompanija za nekretnine SH Global, a kako navode mediji, pod istragom su i poslovi opštine sa kompanijom Europlakat, koja je uspostavila sistem za iznajmljivanje bicikala MBajk u gradu.

Pod istragom je i vlasnik kompanije SH Global Tomaž Polak, objavio je Večer, navodeći da su istražioci tražili i poznatog sportskog funkcionera iz Maribora Tomaža Baradu, ali da je on nedostupan, prenosi Telegraf.rs.