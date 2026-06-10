Logo

Starica džipom pokosila grupu učenika: Užas u Njemačkoj

Autor:

ATV
10.06.2026 12:50

Komentari:

0
Њемачко полицијско возило на улици.
Foto: Pexels/Niklas Jeromin

Dvoje djece uzrasta sedam i deset godina teško je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se u sredu ujutru dogodila ispred Osnovne škole Gorh-Fok u hamburškom naselju Blankenese.

Prema navodima njemačkih medija, na grupu učenika na trotoaru naletio je terenac kojim je upravljala žena (75).

Nesreća se dogodila oko 7.50 časova u ulici Karstenštrase, u vrijeme kada su učenici pristizali u školu. Kako prenose lokalni mediji, baka je dovezla unuka do škole, a potom je prilikom izlaska unazad sa parking mjesta iz za sada neutvrđenih razloga izgubila kontrolu nad vozilom.

Prema pisanju lista Bild, vozilo marke "Rendž Rover" udarilo je najmanje troje djece koja su se nalazila na trotoaru. Dvoje učenika zadobilo je teške tjelesne povrede i hitno je prevezeno u bolnicu, dok je treće dijete prošlo sa lakšim povredama.

мјесто пуцњаве Враце

Hronika

Bogućanin i Garibović osumnjičeni za pokušaj trostrukog ubistva

Nezvanično, teško povrijeđena deca su brat i sestra. Vatrogasna služba saopštila je da je medicinsku pomoć nakon nesreće zatražilo ukupno deset osoba, među kojima su bili i očevici u stanju šoka. Na lice mjesta upućen je veliki broj ekipa hitne pomoći, ljekara urgentne medicine, kao i tim za krizne intervencije.

Tokom akcije spasavanja jednom pripadniku interventnih službi takođe je bila potrebna medicinska pomoć zbog iznenadnog zdravstvenog problema.

Vozilo se nakon udara zaustavilo tek u živoj ogradi pored puta, a potom je odvučeno sa mjesta nesreće.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti događaja. Jedna od pretpostavki jeste da je vozačica prilikom manevra unazad možda pomiješala papučice gasa i kočnice. Sedamdesetpetogodišnja žena odvedena je u policijsku stanicu na saslušanje, gdje će, prema navodima medija, biti izvršena i procena njene sposobnosti za upravljanje vozilom.

Istraga je u toku, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

povrijeđeni

osnovna škola

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)

Pročitajte više

мјесто пуцњаве спомен парк Враца

Hronika

Bogućanin i Garibović osumnjičeni za pokušaj trostrukog ubistva

41 min

0
У овим градовима је најскупљи квадрат некретнина

Ekonomija

U ovim gradovima je najskuplji kvadrat nekretnina

46 min

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Društvo

Završena akcija za d‌jecu stradalih Mitrića: Prikupljeno 568.000 KM

42 min

0
Ружа

Košarka

Umro bivši selektor reprezentacije Litvanije

1 h

0

Više iz rubrike

Москва, Русија

Svijet

Kremlj: Pobijedićemo!

1 h

0
Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov: Zapad je potpuno uništio sistem bezbjednosti u Evropi

1 h

0
Број погинулих у земљотресу на Филипинима порастао на 53

Svijet

Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 53

1 h

0
Ирански државни медији објавили су видеоснимак за које тврде да приказују лансирање пројектила и беспилотних летјелица кориштених у ноћашњим нападима на америчке војне циљеве на Блиском истоку.

Svijet

Iran objavio snimak napada na američke baze: Projektili lansirani tokom noći

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

13

24

Borac započeo pripreme: Ciljevi odbrana titule i plasman u Evropu

13

16

Srpkinja se utopila na plaži kod Soluna

13

14

Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

13

09

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

13

02

Da li mladenci mogu da se vjenčaju u crkvi tokom Petrovdanskog posta?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner