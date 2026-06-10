Starica džipom pokosila grupu učenika: Užas u Njemačkoj

Dvoje djece uzrasta sedam i deset godina teško je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se u sredu ujutru dogodila ispred Osnovne škole Gorh-Fok u hamburškom naselju Blankenese.

Prema navodima njemačkih medija, na grupu učenika na trotoaru naletio je terenac kojim je upravljala žena (75).

Nesreća se dogodila oko 7.50 časova u ulici Karstenštrase, u vrijeme kada su učenici pristizali u školu. Kako prenose lokalni mediji, baka je dovezla unuka do škole, a potom je prilikom izlaska unazad sa parking mjesta iz za sada neutvrđenih razloga izgubila kontrolu nad vozilom.

Prema pisanju lista Bild, vozilo marke "Rendž Rover" udarilo je najmanje troje djece koja su se nalazila na trotoaru. Dvoje učenika zadobilo je teške tjelesne povrede i hitno je prevezeno u bolnicu, dok je treće dijete prošlo sa lakšim povredama.

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Nezvanično, teško povrijeđena deca su brat i sestra. Vatrogasna služba saopštila je da je medicinsku pomoć nakon nesreće zatražilo ukupno deset osoba, među kojima su bili i očevici u stanju šoka. Na lice mjesta upućen je veliki broj ekipa hitne pomoći, ljekara urgentne medicine, kao i tim za krizne intervencije.

Tokom akcije spasavanja jednom pripadniku interventnih službi takođe je bila potrebna medicinska pomoć zbog iznenadnog zdravstvenog problema.

Vozilo se nakon udara zaustavilo tek u živoj ogradi pored puta, a potom je odvučeno sa mjesta nesreće.

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti događaja. Jedna od pretpostavki jeste da je vozačica prilikom manevra unazad možda pomiješala papučice gasa i kočnice. Sedamdesetpetogodišnja žena odvedena je u policijsku stanicu na saslušanje, gdje će, prema navodima medija, biti izvršena i procena njene sposobnosti za upravljanje vozilom.

Istraga je u toku, prenosi Telegraf.rs.