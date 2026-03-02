Logo
Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i tijelima ugroženih delfina

Izvor:

Sputnik Srbija

02.03.2026

19:39

Делфин
Foto: Pixabay/ArminEP

Toksini i hemikalije iz električnih uređaja poput televizora, računara i pametnih telefona pronađeni su u mozgu i tielima ugroženih kineskih delfina i pliskavica u Južnom kineskom moru, saopštili su danas naučnici upozoravajući na opasnosti elektronskog otpada po morski život i potencijalno ljudsko zdravlje.

Istraživanje objavljeno u časopisu Amerikan Hemikal Sosajeti(ACS) pokazalo je značajne nivoe monomera tečnih kristala (LCM), sintetičkih organskih hemikalija koje se koriste u proizvodnji ekrana, kod Indo-pacifičkih grbavih delfina i pliskavica. LCM hemikalije omogućavaju prolazak svjetlosti kroz ekrane i jasan prikaz slika, ali zbog svoje dugotrajne stabilnosti ne razgrađuju se lako u životnoj sredini.

Istraživači sa Univerziteta u Hongkongu, na čelu sa Juhe Heom, analizirali su uzorke tkiva životinja prikupljene tokom 14 godina, uključujući potkožno masno tkivo, mišiće, jetru, bubrege i mozak, prenosi Gardijan.

Najveće koncentracije pronađene su u masnom tkivu, ali su mala prisustva LCM-a detektovana i u mozgu, što ukazuje da ove hemikalije prelaze krvno-moždanu barijeru.

„Prisutnost LCM hemikalija u mozgu predstavlja ozbiljno upozorenje. Ako prelaze kod delfina, moramo biti zabrinuti i za potencijalne efekte kod ljudi iz kontaminirane hrane ili vode“, rekao je He.

Analiza je pokazala da četiri najčešće prisutna LCM-a mogu da utiču na aktivnost gena povezanih sa popravkom DNK i deobom ćelija kod delfina.

делфини

Svijet

Nevjerovatan stampedo više hiljada delfina: Ovako nešto se stvarno rijetko viđa!

Naučnici upozoravaju da elektronski otpad, čija se proizvodnja procjenjuje na 62 miliona tona godišnje, predstavlja rastući globalni problem, posebno zbog "brze tehnologije" - jeftinih i često loše proizvedenih uređaja koji se brzo odbacuju.

Istraživači ističu da je potrebno produžavati životni vijek elektronskih uređaja popravkama, koristiti sertifikovanu reciklažu i pooštriti regulative za upotrebu postojanih hemikalija u potrošačkoj elektronici prije nego što uđu na tržište.

„Nemamo još direktne dokaze o uticaju na ljudsko zdravlje, ali laboratorijski testovi na ćelijama delfina pokazali su da ove hemikalije mogu mijenjati aktivnost gena. Ovo je alarm. Ako čekamo da šteta ljudskom zdravlju bude potpuno dokazana, vjerovatno će biti prekasno. Djelovanjem sada možemo spriječiti buduću javnozdravstvenu krizu“, zaključio je He.

(sputnik srbija)

