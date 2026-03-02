Logo
Jak zemljotres pogodio Tajvan

Izvor:

Telegraf

02.03.2026

19:28

Јак земљотрес погодио Тајван
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u ponedjeljak, 2. marta 2026. godine u 18,20 časova, na području sjevero-istočnog Tajvana.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 25.211 i dužine 124.93.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

