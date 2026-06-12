MMF upozorava: "AI može da sruši svjetski finansijski sistem"

Autor:ATV
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Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgijeva uputila je upozorenje svjetskoj javnosti.
Ona je istakla da bi najnovija generacija vještačke inteligencije mogla da postane prijetnja po stabilnost globalnog finansijskog sistema ukoliko dospje u pogrešne ruke.
Ona je tokom obraćanja novinarima u Briselu naglasila takozvanu dualnu prirodu naprednih AI modela, pošto isti algoritam koji može da odbrani sisteme istovremeno ima potencijal da postane razorno oružje u rukama hakera, prenosi Politiko.
"U pogrešnim rukama, taj kapacitet može biti iskorišćen za uništavanje finansijskog sistema, a to nas stavlja u poziciju da konstantno kaskamo korak za napadačima", upozorila je Georgijeva, dodajući da je Antropikov najnoviji model Mitos tek početak i da u budućnosti stižu još moćniji proizvodi.
Moderne banke i platni promet oslanjaju se na zajedničku infrastrukturu (klaud sisteme, softverske pakete i platne procesore).
Ako AI model otkrije nepoznatu ranjivost, može da pokrene istovremene, automatizovane napade na stotine institucija širom sveta.
Rezultat bi mogao biti trenutan pad povjerenja građana, blokada platnog prometa i iznenadna kriza likvidnosti prije nego što ljudski timovi uopšte stignu da reaguju.
Dok razvijene ekonomije imaju fiskalni prostor da finansiraju skupe odbrambene sajber - sisteme, zemlje u razvoju često nemaju te resurse.
S obzirom na to da je globalni finansijski sistem duboko integrisan, bezbjednosna rupa u bankarskom sistemu bilo koje manje razvijene države može da poslužiti kao "trojanski konj" za upad u globalnu mrežu.
Georgijeva je apelovala na bogate nacije da pomognu u podizanju odbrambenih kapaciteta širom svijeta.
MMF je jasno stavio do znanja da države moraju hitno da revidiraju svoje javne troškove, pošto smatra da održavanje bezbjednosti u eri naprednog AI više nije usputni IT trošak, već pitanje nacionalne stabilnosti koje zahtjeva ozbiljna finansijska sredstva.
"Shvatite da popravka sistema košta. Pobrinite se da imate fiskalni prostor i da ovo bude prioritet u javnoj potrošnji", poručila je Georgijeva.
MMF takođe upozorava da bi nagli rast ulaganja u AI mogao da dovede do naglog pada na berzi, ali takav scenario je za sada malo vjerovatan.
Pored tehnoloških izazova, MMF je predstavio i sumorniju ekonomsku procjenu za evrozonu.
Zbog geopolitičkih tenzija i sukoba na Bliskom istoku, prognoza rasta za Evropu je smanjena na 0,9 odsto u 2026. godini, dok je projekcija prosječne inflacije podignuta na 2,8 odsto, prenosi Tanjug.
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