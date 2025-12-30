Logo
Volodin: Evropski političari pomažu Zelenskom na štetu svojih zemalja

Izvor:

Tanjug

30.12.2025

21:05

Komentari:

Володин: Европски политичари помажу Зеленском на штету својих земаља

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trudi se svim silama da zadrži vlast, a neki evropski šefovi država ga podržavaju na štetu sopstvenih zemalja, izjavio je danas predsjednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin.

Zelenski se trudi svim silama da ostane na vlasti. Podržava ga niz evropskih šefova država, čak i na štetu sopstvenih zemalja - rekao je Volodin u intervjuu za televizijski kanal Rosija-24, prenosi TASS.

Prema njegovim riječima, novac je prebačen u Kijev u nadi da će biti nadoknađen iz ruske imovine.

- Ali nisu uspjeli, i novca više nema, ukraden je - kazao je Volodin.

Zemlje Evropske unije i G7 zamrzle su oko 300 milijardi evra ruske imovine, a učesnici samita EU nisu uspjeli da se dogovore o eksproprijaciji zamrznute ruske imovine koja bi se koristila kao "reparacioni kredit" Ukrajini.

Evroklir, grupa za infrastrukturu finansijskog tržišta sa sjedištem u Briselu, više puta se protivio eksproprijaciji ruskih sredstava, uz obrazloženje da bi to moglo dovesti do toga da Rusija zapleni evropsku ili belgijsku imovinu drugde u svijetu, putem pravnih postupaka.

Volodimir Zelenski

