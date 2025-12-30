Logo
Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

Izvor:

Blic

30.12.2025

16:39

Foto: Vigili del Fuoco/sreenshot

Tehnički kvar na žičari Al Moro u italijanskom ski-centru Makunjaga izazvao je ozbiljan incident, nakon što je jedna kabina sa skijašima prebrzo ušla u stanicu i udarila u zaštitne barijere.

Tom prilikom povrijeđene su četiri osobe, dok je gotovo 100 ljudi ostalo zaglavljeno na gornjoj stanici.

Kako je za italijanske medije izjavio Filippo Besozi, direktor kompanije Macugnaga Trasporti e Servizi, do nesreće na žičari je došlo uslijed tehničkog kvara.

''Kabina je stigla u stanicu prevelikom brzinom. Aktivirali smo hitne kočnice, ali uprkos tome došlo je do udara u sigurnosne barijere'', rekao je Besoci, prenosi Blic.

Povrijeđeni putnici, među njima i dijete.

илу-жичара-25092025

Svijet

Kabina na žičari se zakucala u stanicu: Zarobljeno 100 ljudi na skoro 3.000 metara nadmorske visine

Povrijeđeni putnici, među njima i dijete

U kabini koja se penjala nalazilo se oko 15 putnika. Jedna osoba zadobila je povredu ruke, dok su ostali prošli sa lakšim ogrebotinama. Svi povrijeđeni su zbrinuti od strane Hitne pomoći i evakuisani helikopterom.

Mnogo veći izazov, prema riječima direktora, predstavlja evakuacija putnika koji nisu direktno učestvovali u incidentu.

Fotografije putnika na žičari u Italiji

Oko 100 ljudi zaglavljeno na gornjoj stanici

Na stanici Baso Moro ostalo je 94 ljudi, koji nisu povrijeđeni, ali moraju biti bezbjedno evakuisani. Vatrogasne službe su odmah reagovale, a u akciju su uključena i dva nacionalna vatrogasna helikoptera – Drago 166 i Drago 61.

Prema informacijama italijanske vatrogasne službe, evakuacija traje od oko 11.30 časova, a očekuje se da će operacija biti završena u narednim satima.

