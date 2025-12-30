Logo
Britanski glumac Idris Elba proglašen vitezom

Izvor:

SRNA

30.12.2025

16:12

Британски глумац Идрис Елба проглашен витезом
Foto: Youtube/@The Late Show with Stephen C./screenhot

Britanski glumac Idris Elba proglašen je vitezom u Velikoj Britaniji zbog svog "služenja mladim ljudima", navedeno je u dokumentu sa spiskom svih dobitnika britanskih državnih priznanja.

Elba je rođen 6. septembra 1972. godine u Londonu.

Elba je najpoznatiji po ulogama u filmovima kao što su “28 sedmica kasnije”, “Rokenrola” i “Gubitnici”, trilogiji “Tor”, kao i u televizijskoj seriji “Luter”.

Na spisku se nalazi 1.157 ljudi, koji su dobitnici priznanja različitog ranga.

