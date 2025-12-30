Britanski glumac Idris Elba proglašen vitezom

Izvor:
SRNA
30.12.2025
16:12
Britanski glumac Idris Elba proglašen je vitezom u Velikoj Britaniji zbog svog "služenja mladim ljudima", navedeno je u dokumentu sa spiskom svih dobitnika britanskih državnih priznanja.
Elba je rođen 6. septembra 1972. godine u Londonu.
Elba je najpoznatiji po ulogama u filmovima kao što su “28 sedmica kasnije”, “Rokenrola” i “Gubitnici”, trilogiji “Tor”, kao i u televizijskoj seriji “Luter”.
Na spisku se nalazi 1.157 ljudi, koji su dobitnici priznanja različitog ranga.
