Vatrena Banjalučanka iz "Zvezda Granda" trudna: Progovorila i o vezi

Prošle subote u emisiji “Zvezde Granda”, Dara Bubamara otkrila je veliku tajnu svoje takmičarke Mirjane Kalabić iz Banjaluke, a to je da je lijepa pjevačica u drugom stanju.

Samu Mirjanu ovaj Darin potez nije previše iznenadio, jer ju je mentorka pred nastup pitala da li smije da objelodani vijest.

Međutim, u razgovoru za Grand, Mirjana je priznala da je možda previše rano da se o tome govori.

– Šta da kažem, srećna sam i blagoslovena. Da Bog da da bude sve u redu – rekla je Mirjana pa dodala:

– Više nisam sama na sceni, imam pojačanje, ali već primjećujem da sam u drugom stanju, i tekst sam uspjela da zaboravim – rekla je ona.

Mirjana Kalabić inače uskoro ulazi u četvrti mjesec trudnoće, a sudeći po njenoj energiji na sceni, nema nekih tegoba sa kojima se trudnice inače suočavaju.

– Osjećam blage promjene raspoloženja, emotivna sam ali pozitivno. Srećna sam u ljubavi, i čekamo našu dragu bebu u sreći i miru – otkrila je ona.

Takmičarka se inače nedavno razvela, a zatim uplovila u novu vezu sa izvjesnim Draganom, kog redovno kači na društvenim mrežama.

Sada priznaje da joj je Dragan, sa kojim se nedavno i vjerila, ogromna podrška i da je prati u stopu na nastupe u “Zvezdama Granda”.

– Rekao mi je pred nastup da “probijem” tu zavjesu zbog nas troje – rekla je takmičarka.